Luis del Val: "El PSOE nunca estuvo, ni se le esperaba"

El señor Bolaños García es un ministro tres en uno: ministro de la Presidencia, ministro de Relaciones con las Cortes, y ministro de Memoria Democrática. Que haya un Ministerio de Memoria Democrática es casi tan raro como que en Suecia hubiera un ministerio de fiordos democráticos. Y puede que sea esa autoridad ministerial la que, ayer, le llevó a resaltar la denodada lucha del Partido Socialista Obrero Español contra la Dictadura, demostrando dos cosas, el desconocimiento que posee el señor Bolaños García de la historia del partido al que pertenece, y, a la vez, del meritorio esfuerzo que hace por emular en mentiras a su señorito.

Audio





A mí el señor Bolaños García me produce un punto de ternura, porque nació el mismo año en que me estrené como padre, pero eso no me impide ser objetivo, y la denodada lucha del PSOE contra la Dictadura de Franco puede que fuera semejante a la denodada lucha que llevé yo a cabo, no sé, por derrocar la Dictadura de Portugal. Fue tan notoria la ausencia del PSOE que, cuando, muerto Franco, se legalizaron los partidos políticos, y el PSOE salió con el eslogan de “100 años de honradez”, los comunistas españoles comentaba con sorna: “Y cuarenta años de vacaciones”. Porque los que lucharon, los que eran perseguidos, los que torturaban en los interrogatorios, los que encarcelaban y, en ocasiones, podían ser condenados a muerte, eran los comunistas. Y los desterrados, los molestados, los despachados de las cátedras, los multados, eran los demócrata cristianos y los socialdemócratas que venía de Dionisio Ridruejo.

El PSOE nunca estuvo, ni se le esperaba. En la Junta Democrática estuvieron hasta los carlistas, pero no el PSOE. El mérito del PSOE fue, con Felipe González, transformar el socialismo español, que venía del Frente Popular, en un partido socialdemócrata europeo, con ayuda de los socialistas alemanes. Y el mérito de Pedro Sánchez, el señorito de Bolaños García, tres en uno, es devolver, poco a poco, el PSOE que modernizó Felipe González, al PSOE del Frente Popular. Esta tarde lo comprobaremos viendo a los socialistas dar el voto para aprobar una ley que dice que los sediciosos no son sediciosos. Hay ruedas de molino más digeribles que esta desfachatez, tan cínica como desvergonzada.