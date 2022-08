Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la actitud de Macarena Olona haciendo el Camino de Santiago y la decisión de Yolanda Díaz respecto a los sueldos:

La imagen de la actualidad está llena de chicas. Macarena Olona, por ejemplo, que está haciendo un particular Camino De Santiago. No dudo de su buena intención, y de que se inspirara en una imagen que vio en América, pero siempre creí que el Camino era algo, si no religioso, al menos de búsqueda espiritual, y ese desfile de cámaras, y esas declaraciones: “Soy un toro deseando salir a la plaza”, y ese rodearse de ciudadanos con aficiones políticas, lo convierten en un espectáculo, que tiene poco que ver con el tradicional Camino.

Siempre he admirado su capacidad dialéctica y su habilidad oratoria, pero me decepcionó cuando se vistió de sevillana en las elecciones andaluzas, porque me imaginaba a mí mismo, aspirando a la alcaldía de Zaragoza, y bajándome del AVE, procedente de Madrid, vestido de jotero y con el cachirulo en la cabeza. Si lo que quiere es formar un partido político, lo que hace es tan adecuado como si se fuera de costalera bajo un paso de Semana Santa, y aprovechara las pausas para captar costaleros a su causa.









Luego está lo de doña Yolanda Díaz, ministra que tiene que mediar entre trabajadores y empresarios, y ya ha dicho que hay que manifestarse contra los empresarios, que es como si la ministra de Hacienda dijera que hay que manifestarse contra los bancos. Los que crean empleos son los empresarios. Y doña Yolanda Díaz también es empresaria, y es tacaña con los sueldos de los médicos, de los policías y de los guardias civiles. Muy tacaña. ¿Les ha preguntado a los conserjes de su ministerio si están contentos con el sueldo? Creo que nadie estamos satisfechos con nuestro sueldo, pero es preferible un trabajo con un mal sueldo, que ningún trabajo y el paro.

Y luego están unas chicas que no han cumplido 20 años, que están contentas, llenas de entusiasmo, y que nos hacen sentirnos orgullosos a todos, porque han ganado el campeonato mundial de fútbol femenino. Campeonas del mundo. Y dicen los que entienden de fútbol que estas chicas han venido para quedarse y triunfar, y que crecerán todavía más.

España se proclama campeona del Mundial de fútbol Sub-20 femenino ante Japón.EFE





Por cierto, doña Macarena, los toros nunca están deseando salir a la plaza, porque no saben lo que es una plaza. Los toros lo que quieren es no estar encerrados y salir a la dehesa, donde han vivido cinco años libres y felices.





