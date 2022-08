Luis del Val: “El Gobierno no comunica mal, comunica correctamente, pero miente con persistencia”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la corrida de toros de este jueves en Bilbao en la que Roca Rey dio una lección de primera figura del toreo:

Me había levantado esta mañana con un sosiego inusual en una persona como yo, cuando me he encontrado con la declaración de la ministra, Teresa Ribera, afirmando, en el diario El Mundo, lo siguiente: “Garantizo que para empresas y familias no habrá racionamiento”. La frase ya me ha dejado perplejo, porque si las familias y las empresas se libran del racionamiento de la energía ¿quién podría sufrir restricciones de energía? ¿Las cofradías de Semana Santa? ¿Las diputaciones provinciales? ¿Los clubs de fans de Raphael? No entiendo la frase, porque todos trabajamos en alguna empresa, o tenemos una empresa y todos, vivimos en una familia, pero lo que ha hundido mi sosiego es que esta señora ministra fue la que dijo, hace menos de cuatro meses, que con el acuerdo alcanzado en Bruselas, por su jefe, o sea, por Pedro I, El Mentiroso, la luz bajaría un 30%, afirmación hecha en abril de 2022, siglo XXI de la era cristiana. Pero es que el 9 de junio -hace exactamente 81 días- declaró lo siguiente: “Empezaremos a notar la rebaja de la luz, a partir de julio”.

Debe ser la rebaja del economista, ese que dice que cuando las acciones bajan, no dice que baja, sino que se trata de un crecimiento negativo. O sea, que lo que quiso decir la ministra es que habría una rebaja negativa, lo que significaba que subiría el recibo, o, simplemente, nos mintió, con ese desparpajo con que nos mienten, como cuando la ministra de Transportes dijo que Extremadura entraba en la alta velocidad, y el ferrocarril sigue teniendo averías y retrasos. Como nos mintió la ministra Montero cuando, con cara compungida, nos explicó que no podía rebajar el IVA las mascarillas para prevenir el covid, porque Europa no le dejaba. Como mintió Marlaska cuando no explicó que el cese de Pérez de los Cobos era porque el coronel se negaba a cometer un delito, como nos mienten casi todos los días casi todos los ministros, en una especie de carrera para emular al jefe, a Pedro I, El Mentiroso, campeón en todas las modalidades de la mentira. Luego dicen que comunican mal sus logros. No, no comunican mal, comunican correctamente, pero mienten con persistencia. Por eso, si la ministra de Energía dice que no va a haber restricciones, las tiendas de velas van a hacer su agosto en septiembre.