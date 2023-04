Luis del Val: “La vocación teatral y cinematográfica de Pedro I, El Mentiroso, tiene antecedentes”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de ‘Herrera en COPE’ en el libro deRosa Díezsobre Pedro Sánchez:

Ayer, por la tarde, me encontré con Rosa Díez en la Cervecería Alemana, de la plaza de Santa Ana. Ni habíamos quedado, ni fue una casualidad, porque media hora después, en el mismo edificio, en la sede del club Argos, presentaba su último libro, titulado “Caudillo Sánchez”. Le dije que estaba sentada en la misma mesa que solía ocupar Ava Gardner, cuando venía por Madrid. Y, enseguida, Imelda Navajo, editora de La Esfera de los Libros, preguntó por la edad, no de Ava Gardner, sino del establecimiento. Un camarero atento dijo que la cervecería fue inaugurada hace 119 años. Lo que dice la historia de la Cervecería Alemana, creo que lo ha contado Raúl Del Pozo, lo que dice el libro de Rosa Díez, de Pedro I, El Mentiroso, no es precisamente halagador.

Nos contó Rosa, ya en el acto de presentación a pregunta del periodista Pepe Albert, que recién nombrado secretario general del PSOE, la llamó para tener una entrevista, como hacía con los representantes de todos los grupos parlamentarios. Rosa Díez, dijo que, de acuerdo, que iría a verle a Ferraz, pero al día siguiente le propuso que mejor verse en la calle, que llamaría a unos periodistas, podrían pasear juntos, les harían fotos, y, luego, tomar una cerveza en algún sitio cercano. Rosa Díez le contestó que le parecía absurdo, que no eran amigos, que nunca habían salido a pasear, ni se habían tomado una cerveza, y se vieron días después, en su despacho, de manera ortodoxa. Es decir, que la vocación teatral y cinematográfica de Pedro I, El Mentiroso, tiene antecedentes, y de ahí su soltura para protagonizar una partida de petanca, o una tertulia en un piso de estudiantes. La tesis de Rosa Díez -y de ahí el título del libro, “Caudillo Sánchez”- es que le molesta la desobediencia, y, por ello, ha desmontado el control interno del PSOE, convirtiendo el Comité Federal en una agrupación de mansos bueyes, y pretende hacer lo mismo con España, desmontando los organismos democráticos de control. Por ejemplo -esto lo digo yo, no Rosa Díez- el Tribunal Constitucional ya no ve desamparo en emitir sentencias en catalán al que no lo entiende. El libro acaba de salir y va por la segunda edición. Ante los afanes narcisistas del presidentes del Gobierno de pasar a la historia, reconozco que Rosa Díez está haciendo todo lo que puede.







