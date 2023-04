Luis del Val: “Las cuentas corrientes de ganaderos y agricultores se están quedando a cero”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de ‘Herrera en COPE’ en la polémica ley de vivienda que será aprobada este jueves en el Congreso y la oferta de viviendas del presidente del Gobienro, Pedro Sánchez:

Audio





Creía que el Gobierno sólo tomaba iniciativas para mantenerse en el Gobierno, pero confieso mi equivocación. Incluso me atreví a criticar que se cruzaba de brazos ante lo que se llamó la España vaciada, pero los hechos nos demuestran que hay que votar a Sánchez por su previsión y su inteligencia.

Si hace unas semanas hablábamos de la España vaciada, hoy ya tenemos que referirnos a la España arruinada. La sequía acaba de terminar con cualquier perspectiva, y ya no hay protestas por si el cajero automático más cercano esté a treinta kilómetros, porque las cuentas corrientes de ganaderos y agricultores se están quedando a cero, y el cajero automático les va a decir que hay números rojos.

Y ahí está Pedro Sánchez, previniendo lo que se aproxima. Creíamos que la fiebre de ofrecer pisos todas las semanas se debía a la cercanía de unas elecciones, pero pecamos de maliciosos. Primero tiró de las 50.000 viviendas del banco malo, luego de 43.000 y ayer, de 20.000 más, que yo rogaría que esos anuncios no los haga Pedro I, El Mentiroso, en presencia del diputado Rafael Simancas, porque a este hombre le van a tener que llevar a urgencias con las manos rotas de tanto aplaudir. Estas 113.000 viviendas anunciadas lo son antes de que ni siquiera hayan comenzado las elecciones municipales y autonómicas. Y, luego, vendrán las generales, es decir que no creo que bajen las viviendas ofrecidas de menos de 450.000, de aquí a Navidades. ¿No será un exceso? No, y ahí se ve el sentido de anticipación y la gran inteligencia de PedroI, El Mentiroso, porque los ganaderos y agricultores, ante la pertinaz sequía que ya le preocupaba a Franco, tendrán que migrar a las ciudades, y ahí estarán las 450.000 viviendas que el Gobierno tendrá terminadas, llaves en mano.

No votar a Pedro I, El Mentiroso será una locura. Bueno, los okupas, a los que con la nueva ley de la vivienda, les van a permitir una especie de expropiación legal, igual son tan desagradecidos que ni siquiera acuden a las urnas, pero los jóvenes, y los agricultores y ganaderos arruinados, votarán en masa, sabiendo que, de aquí a tres o cuatro años, van a tener un piso estupendo. Sí, lo estamos pasando mal, pero no será por los desvelos del Gobierno, que otra vez tiene problemas para dormir por pensar siempre en nosotros.

