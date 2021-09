Luis del Val: "¿Van a dejar los profesores de universidades catalanas que se pisotee su libertad de cátedra?"

Mientras toda España, incluidos los españoles que viven en Cataluña, asistimos emocionados a la entereza, la dignidad, la resignación y la valentía con la que cientos de compatriotas de la isla de La Palma se despiden de sus casas y sus tierras, los secesionistas continúan sin apartar la vista de su peludo ombligo, porque para ellos La Palma debe ser algo así como la parte lejana del Estado opresor que les esclaviza.

Y no me extraña que una totalitaria como Francina Armengol intente perseguir a una médico que llevó a cabo bien su trabajo, pero cometió el gravísimo delito de no hablarle en catalán al paciente. Y doña Francina sigue empecinada en perseguir a una buena profesional, y no me extraña, pero sí me sorprende , y no un poco, sino que me sorprende muchísimo, el silencio de los colegios médicos.

De la misma manera que no me causa extrañeza que los secesionistas hayan sacado un pelo más de su ombligo y quieran llevar a cabo en las universidades catalanas una lista negra de los profesores que imparten clases en castellano. Tampoco me asombra. Lo que me pasma es que, en el seno de la Universidad, en una institución que es la cuna del raciocinio y de la libertad, no se escuchen voces en contra, y los rectores guarden un silencio, que, o bien es interesado porque ellos mismos son nacionalistas totalitarios, o bien es ese silencio cobarde de quien, por no complicarse la vida, ayuda a que los aspirantes a tiranos extiendan su caprichoso poder, puesto que todas dictaduras precisan de un mínimo de colaboración. ¿Para qué sirven los colegios de médicos? ¿Para pagar una cuota y extender un certificado? ¿Para celebrar elecciones cada cierto tiempo? ¿Van a dejar huérfanos y sin ayuda a los médicos perseguidos por una totalitaria como Francina Armengol, que aplica normas inconstitucionales? Los catedráticos y profesores de las universidades catalanas ¿van a dejar que se pisotee su libertad de cátedra? ¿Van a consentir esta pretensión fascista, que puede terminar en lucir una estrella amarilla en su atuendo para que los alumnos sepan quienes son los judíos de Cataluña? Si es prudencia, me parece una prudencia insensata, y, si es cobardía, que nadie se queje de la persecución, porque se la habrán merecido: por cobardes.