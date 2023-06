Luis del Val, sobre la fiscal Dolores Delgado y Baltasar Garzón: "No acuso a nadie de prevaricación"

Luis del Val pone el foco de 'La Imagen del Día' de Herrera en COPE en si el nombramiento de Dolores Delgado puede ser recusado por su parentesco con el juez Baltasar Garzón.

"En la ley Orgánica del Poder Judicial se señalan 16 casos en los que un juez debe abstenerse o puede ser recusado. El primero de ellos, el más determinante, señala: “el vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con las partes o el representante del Ministerio Fiscal”.

Está claro que el abogado Baltasar Garzón y la Fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos se encuentran en una situación asimilable al vínculo matrimonial. Y es cierto que, en el caso de que un defendido por el juez Garzón, se enfrente a la acusación de un fiscal, que estará a las órdenes de la esposa del abogado, no entra en las incompatibilidades.

Ahora bien, si usted se las va a tener que ver en un juicio en el que interviene la Fiscalía de doña Dolores Delgado, y tiene que elegir a un abogado, ¿quién le parecerá mejor abogado? ¿Uno que le recomienden, o don Baltasar Garzón, esposo a todos los efectos de la jefa del fiscal o la fiscal que le va a acusar?

No estoy acusando a nadie de prevaricación. Simplemente, expongo lo que pensarán en los ámbitos judiciales de una fiscal y un abogado, que son matrimonio de hecho, y que no incurren en incompatibilidad, eso es cierto, pero tampoco pueden evitar que mucha, muchísima gente, piense que la Fiscal acusa, y el marido cobra y hace caja. Y pensar no está prohibido, al menos de momento.

Y, al fondo, el enternecedor combate de los partidos por conseguir un puesto en las listas que garantice la nómina. Y, como un vómito hacia todos, el homenaje al asesino que le disparó un tiro en la cabeza al guardia civil, José Antonio Pardines Arcay, 25 años, hijo y nieto de guardias civiles.

Sortu y Bildu aprovechan la Memoria Democrática para ensalzar el asesinato. Y nadie dice nada. Mejor dicho, la presidente socialista de Navarra se asocia con ellos para seguir presidiendo la comunidad foral. Memoria Democrática, no: Memoria Sectaria. Y la Fiscal ya tiene a un abogado de confianza.

