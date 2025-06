Joan García: "Sabía que era el paso que debía dar, pero teniendo en cuenta de dónde venía era complicado"

El portero Joan García ha asegurado que fichar por el Barcelona "era el paso que debía dar" en su carrera, si bien ha admitido que ha vivido "días intensos" mientras tomaba la decisión de dejar el Espanyol para firmar por el equipo azulgrana.

"Sabía que era el paso que debía dar, pero teniendo en cuenta de dónde venía era complicado. Tenía sentimientos un poco raros, pero estoy superconvencido y muy contento de haber tomado esta decisión", ha señalado el guardameta catalán en una entrevista emitida este jueves por Barça One, la televisión oficial del club azulgrana.

García, que la semana pasada firmó un contrato de seis años después de que la entidad azulgrana abonara la cláusula de rescisión más el IPC de 26,34 millones de euros al Espanyol, ha defendido la decisión de jugar en "uno de los mejores proyectos que hay en el mundo del fútbol".

"Además, estoy en mi casa", ha apostillado el arquero de Sallent, de 24 años, quien ha destacado que la plantilla entrenada por Hansi Flick "opta a todo, tanto por el equipo que tiene como por la estructura que se ha formado". Y es que el jugador formado en las categorías inferiores del Espanyol ha reconocido que tenía "muchas ganas" de unirse a un proyecto como el del Barça, a pesar de que la decisión no ha sido fácil.

FCB El meta catalán ya luce como portero del Barcelona con el que ha firmado su contrato.

"Hasta que no acabara la temporada, que estábamos luchando por lograr el objetivo de la salvación, no me quería desestabilizar mucho y quería estar bastante centrado. Después, sí que han sido semanas y días intensos. Lo he consultado mucho conmigo mismo, con mi gente y mi familia, pero estaba convencido de que era el paso que debía dar y estoy contento de haberlo dado", ha añadido. Ahora, Joan García solo piensa en empezar a entrenar con su nuevo equipo y adaptarse a un estilo de fútbol que, según ha reconocido, "es muy diferente" al que está acostumbrado.

En este sentido, ha indicado que tiene "muchas ganas" de afrontar un reto en el que tendrá competencia, pues de momento el primer equipo azulgrana cuenta con otros dos porteros -Marc-André ter Stegen e Iñaki Peña- y tiene previsto renovar al polaco Wojciech Szczesny. "El 'marrón' lo tiene el míster, pero tengo muchas ganas de aportar todo lo que pueda y de seguir jugando", ha zanjado.