La Lazio ficha al bisnieto de Mussolini

La Lazio rescató para la próxima temporada al italiano Romano Benito Floriani Mussolini, bisnieto del dictador Benito Mussolini que esta temporada militó cedido en la Juve Stabia de la Serie B, segunda categoría del fútbol italiano.

"La Lazio ha ejercido su derecho de recompra, según lo establecido en los acuerdos firmados la temporada pasada. El club agradece a Romano la profesionalidad, el compromiso y el apego a la camiseta demostrados durante toda la temporada", informó la Juve Stabia en un comunicado oficial.

El defensa, de 22 años, inició su carrera en la cantera de la Roma, pero en 2016, con 13 años, llegó a la Lazio, donde llegó a ser convocado con el primer equipo en 2021, aunque sin llegar a debutar. Ahora el club 'biancoceleste' deberá decidir si contar con el futbolista para la temporada o buscarle otra cesión.

Habitual en el carril derecho y con la serigrafía 'F. Mussolini' en la camiseta, pues no quiere ocultar sus orígenes, es hijo de Alessandra Mussolini, nieta de Benito y política de derechas, antigua diputada del Parlamento Europeo; y nieto del músico Romano Mussolini, hijo del dictador.

"Mi bisabuelo Benito fue una figura muy importante para Italia, pero estamos en 2024 y el mundo ha cambiado. Estas cosas vinculadas a mi apellido no me interesan. Siempre habrá algún prejuicio, pero mi trabajo no tiene nada que ver con eso y no me afecta", dijo en una entrevista con 'La Gazzetta dello Sport' en 2024.

"En el campo no siento nada más allá de algunos gritos desde la grada a los que no doy importancia. Tampoco a los comentarios en las redes sociales. Mi madre lo pasó peor. Como mujer es más difícil. A ella le ha afectado más, porque es política y está muy expuesta. Pero hay que admirarla por cómo se defiende", añadió. Su tía abuela es, además, Sophia Loren, pues la hermana de la mítica actriz italiana, Maria Scicolone, se casó con Romano, el hijo de Benito, y es la abuela del joven jugador.

Romano Floriani disputó esta temporada un total de 33 partidos, anotando un gol y dando tres asistencias. Participó en tres partidos de 'play-off' de ascenso a Serie A y un partido de la Copa Italia.