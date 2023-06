Luis del Val: “No tengo dudas es en la idoneidad de Pedro I, el Mentiroso para secretario general de la OTAN”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de ‘Herrera en COPE’ en las propuestas del presidente Pedro Sánchez de cara a las elecciones del 23J:

Ayer, cuando Vicente Vallés, con atinada oportunidad, emitió los vídeos donde Pedro I, El Mentiroso, no hace mucho, rechazaba los debates cara a cara, por el desprecio que llevaba implícito a los demás partidos, sentí ese malestar que surge, cuando te das de bruces con la evidencia de nuestra falta de patriotismo.

De patriotismo, sí, porque tenemos al alcance de la mano, encumbrar a un compatriota español, y la estamos perdiendo por nuestra desidia, nuestro abandono y nuestra falta de interés. Y “Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace”, como cantaba Lorca a Ignacio Sánchez Mejías, un español con tantos méritos en la materia como los que adornan a Pedro I, El Mentiroso. Estamos ante una gran oportunidad y la vamos a perder.

Bastaría un poco de objetividad para darnos cuenta de lo fácil que sería encumbrar a este hombre para que entrara, con todos los honores, en el libro de los Récords, porque no creo que haya memoria de otro dirigente político con más mentiras en su biografía. Y el Libro de los Récords tiene alcance mundial. Pero nosotros, nada, indiferentes y apáticos.

Por lo demás, por mucha expectación que suscite un partido de fútbol Madrid-Barcelona, si se retransmitiera un encuentro cada lunes, al tercer lunes estaríamos viendo otra cosa. El comité de expertos de la campaña de Pedro I, El Mentiroso, o es torpe, o a lo peor es como el famoso comité de expertos de la epidemia, que nunca existió.

Y un aviso a los supermercados alemanes instalados en España: no se fíen de la desidia patriótica de los españoles. Hagan como sus compatriotas parlamentarios, que vinieron a inspeccionar, se dieron media vuelta, y no inspeccionaron nada, porque si nos dan a elegir entre un supermercado alemán y unos cultivadores de fresa españoles, puede que no tengamos dudas.

Mis dudas son la causa por la que, sin empezar la campaña, veo tan ansioso y atropellado al presidente en funciones. Y la duda de si nos vamos a quedar sin ver el documental “Pedro, ese hombre”, que nos iba a mostrar su faceta más humana.

Donde no tengo dudas es en la idoneidad de Pedro I, el Mentiroso para Secretario General de la OTAN. Nunca, antes, lo había sido alguien que gobernara con los comunistas. Esa experiencia tiene un valor incalculable, que lo convierte en el candidato ideal.

