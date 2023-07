Luis Del Val reflexiona sobre el debate entre Sánchez y Feijóo: "Lo escuché y no terminaba de creérmelo"

Audio





Unas horas antes del debate, ocurrieron dos acontecimientos que me provocaron asombro, y los califico de acontecimientos, porque lo fueron. El primero de ellos consistió en que el ex-secuestrador de ETA, reciclado en dirigente político, celebró un mitin conjunto con los separatistas catalanes, y ambas facciones retaron públicamente a Pedro Sánchez, y le advirtieron que tuviera cuidado que el precio había subido, como suelen hacer casi siempre los precios.

Era tan escandaloso, que parecía urdido por el PP. Y, el segundo, no menos espectacular, fue que los socialistas en Murcia se cogieron del brazo con los de Vox, y votaron conjuntamente los dos partidos en contra del PP. Me extrañó que, a la noche, cada vez que Pedro I, El Mentiroso, acusaba al hombre tranquilo de que el PP era lo mismo que Vox, no le replicara que era el PSOE en Murcia, quien era y votaba lo mismo que Vox.

Sin embargo, el detalle que no se me olvidará nunca fue que, con esa deuda gigantesca que tenemos los españoles, y que no sé si ni siquiera terminarán de pagar mis nietas, con una feble situación internacional sujeta con imperdibles, Pedro I, El Mentiroso, elevara como gran preocupación, como asunto de enorme trascendencia, que en las calles, en las plazas, incluidas las plazas de toros, se grite lo de “¡Que te vote Txapote!” Lo escuché y no terminaba de creérmelo.

Y lo exhibió como si fuera un gran problema de España y una terrible ofensa a su persona, cuando ni siquiera se pronuncia su nombre. Es necesario poseer un altísimo concepto de sí mismo, un culto a la propia persona exacerbado, una equiparación del yo, o sea, el ego, a lo más importante de las preocupaciones de los españoles que vamos a votar el día 23, para plantear ese agravio encima de la mesa, como si se tratara de algo crucial, y acusando al PP de haberlo promovido.

No creo. Esos pareados, esos ripios, suelen ser más bien sindicalistas. Y, como decía Manuel Machado: “Las coplas que canta el pueblo/ coplas del pueblo ya son,/ y cuando las canta el pueblo/ nadie conoce al autor”.

Lo que sí sabemos es que sólo la arrogancia y la soberbia, la fatuidad y la altanería, pueden convertir una anécdota en un agravio enorme. Retrato exacto, crudo y fiel, del presunto agraviado.

