La Iglesia nunca será una ONG

Un columnista importante ha dicho que tras el pontificado de Francisco se abre un prometedor escenario: la Iglesia tiene ahora la posibilidad de convertirse en la mayor y más eficaz ONG del planeta, dedicada fundamentalmente a socorrer a los pobres, a mediar en los conflictos, a combatir el cambio climático… y si le queda tiempo tampoco estaría mal que engrase todo eso con un poco de espiritualidad. Esto último lo digo con ironía, por si no se me entiende.

Dice este referente de la opinión pública española que es el momento, porque antes, con Wojtyla y con Ratzinger, era más difícil, dado el empeño de ambos en sostener la concepción católica de la vida. ¡Acabáramos! Mira que empeñarse los papas en sostener la visión católica de la vida… Hoy me puede la ironía. Yo me pregunto si este columnista habrá escuchado alguna vez al Papa Francisco. Si le habrá escuchado, por ejemplo, clamar contra la tentación de convertir a la Iglesia en una ONG. Por cierto, hay muchas ONG estupendas, muchas nacidas en el seno de la Iglesia y sostenidas por los católicos en todo el mundo. Significan una gran riqueza social y su papel es indispensable en muchos campos… pero la Iglesia no ha sido, no es y no será jamás una ONG.

No traigo a colación todo esto como una mera anécdota, no lo es. La tentación de vaciar a la Iglesia de su sustancia siempre ha existido, el riesgo de reducir su pretensión de ser la presencia de Cristo en el mundo, a una vaga espiritualidad combinada con algunas buenas obras, recorre la historia. Y, si cabe, hoy es mayor que nunca. La Iglesia siempre está necesitada de reforma, sí, pero para ser más profundamente ella misma, como la quiso su Señor. Escuchemos a Francisco, ya que otros no lo hacen: “la Iglesia se reforma con la unción de la Gracia, con la fuerza de la oración, con la alegría de la misión, con la belleza cautivadora de la pobreza”.