Luis del Val, sobre la alcaldesa de Móstoles: "Defiende a la familia frente a tanto defensor de boquilla"

Una mujer, Noelia Posse Gómez, la alcalde de Móstoles, está siendo criticada y atacada, y querría salir ardorosamente en su defensa porque Noelia Posse no ha hecho otra cosa que demostrar, de manera palpable, su amor a la familia. Nos pasamos la vida lamentando lo poco que se defiende a la familia, y cuando sale una mujer que no sólo la defiende, sino que la ayuda con las posibilidades a su alcance, hay sectores insensibles que la critican, actitud que me parece inexplicable. Por ejemplo, el tío de la alcaldesa ocupaba un oscuro puesto como auxiliar administrativo sin que nadie advirtiera sus ocultos y vastos conocimientos en materias deportivas. Así que su sobrina, quiero decir, la alcaldesa, ha convertido al auxiliar administrativo en Director Técnico de Deportes, neutralizando una injusticia.

Naturalmente, al tío de la alcaldesa le han subido el sueldo, pero con objeto de que eso no pareciera una escandalosa discriminación. La alcaldesa ha subido el sueldo a todos los concejales y, de paso, también el de ella, lo que la califica como una luchadora de la igualdad.

Asimismo, se percató de que una ciudad como Móstoles -¡ojo! que sobrepasa los doscientos mil habitantes, más que muchas capitales de provincia- no tenía a nadie encargado de las redes sociales. Este fallo lo ha mitigado hace poco creando un cargo de libre designación y poniendo al frente de él a su hermana, con un sueldo de 53.000 euros anuales.

Ante las críticas, la alcaldesa de Móstoles ha dicho que ella nombra a personas de su confianza y tiene toda la razón. Vamos a ver, cuando Juan Carlos I abdica ¿en quién lo hace? ¿En un desconocido? No, abdica en su hijo Felipe VI. ¿Cómo se llama la presidenta de un banco tan importante como el Santander? Botín, como su padre ¿Cuál es el apellido de la presidenta de esa gran empresa que es El Corte Inglés? Álvarez, Marta Álvarez, hija de Isidoro Álvarez, que fue presidente del Consejo, sobrino del presidente fundador Ramón Areces. Esas empresas van estupendamente y la monarquía está asentada. ¿Por qué lo que es bueno y positivo en unos casos no lo va a ser en Móstoles?

Más aún, Noelia Posse Gómez es una mujer muy lista. En lugar de perder el tiempo dedicándose a obtener una licenciatura universitaria de difícil salida y que te puede llevar al paro, se apuntó temprano a las Juventudes Socialistas de Móstoles y con veintipocos años ya tenía un puesto de trabajo como concejal del ayuntamiento. Ahí, fue repitiendo, hasta que en 2019, merced a la renuncia del anterior alcalde, compañero suyo de partido, ascendió a estar al frente de la Alcaldía.

Esta mujer defiende a la familia. Y lo demuestra con hechos, que por ahí existe mucho defensor de boquilla. Ella no, se arriesga a que se sepa, y se sabe. Asimismo, tiene olfato y, desde el principio, se percató de que licenciarse en Derecho, en Biológicas, en Filosofía y Letras, en Ingeniería Industrial o no te digo perder el tiempo haciéndose arquitecto, con la crisis que tenemos de ladrillo, la podía llevar al paro. Si es lista y defiende a la familia, me parece incomprensible que critiquen a esta mujer.