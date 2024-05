Cultura elimina el Premio Nacional de Tauromaquia y así responde Herrera: “Con estos bueyes hay que arar”

A las 9 de la mañana, Carlos Herrera anunciaba a sus oyentes en los micrófonos de 'Herrera en COPE' que el “el Ministerio de Cultura, en una nueva muestra de sectarismo obtuso ha decidido que nunca más convocará el Premio Nacional de Tauromaquia”.

El Ministerio de Cultura elimina el Premio Nacional de Tauromaquia Un galardón creado en 2013 con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero





Una decisión que ha llevado a cabo el ministro Ernest Urtasun porque “no le gusta, es así de sencillo”, recalcaba Herrera, que insistía, “al ministro no le gusta la Tauromaquia, no se da el Premio. A la ministra de esta cosa energética no le gustaba la caza y quería prohibirla”, para concluir con “esta basura es así”.

A continuación explicaba Carlos que este Premio Nacional de Tauromaquia, creado en el año 2013 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el ministro Urtasun vaya “a iniciar los trámites para además de no convocarlo este año y eliminar para siempre ese premio relacionado con la fiesta nacional”.

“Con estos bueyes hay que arar”, sentenciaba Herrera al conocer esta noticia como gran aficionado a los toros que es.

"Como si lo pagara él"

Tras conocer la última hora de la información de la bolsa con nuestro compañero Fernando Mañueco en un día en el que están puestas todas las miradas en el Grupo Puig y su debut en la Bolsa en la que es considerada una de las mayores salidas a bolsa este año en el mundo, Herrera volvía a retomar el tema del Premio Nacional de Tauroamquia con sus tertulianos.

Dirigiéndose a Alberto Gacía Reyes le decía “¿has visto, Alberto?, ha tardado este ministro diez minutos, en cuanto ha podido para retirar el Premio a la Tauromaquia. Como si lo diera él, como si lo pagara él”.

Y Alberto le comentaba “sabes qué pasa Carlos a ti no te pasa, que te da pena la gente a la que no le gusta el jamón”, a lo que Herrera afirmaba matizando que “defiendo que no le guste siempre y cuando no me impida a mi comerlo”.

Un símil que utiliza el periodista García Reyes para señalar que “me parece que el señor Urtasun es uno de los personajes más patéticos que ha dado la política española y que dará. Y me parece una cosa increíble que el ministro de Cultura esté contra una de las manifestaciones culturales más identitarias de España, me parece increíble”.

“A lo mejor por eso” están, concluía Herrera ante la aseveración del periodista.

García-Page contraataca al ministro de Cultura, Ernest Urtasun

Poco ha tardado el presidente de Castilla - La Mancha, Emiliano García-Page, para contraatacar la decisión del ministro de Cultura, Ernest Urtasun al eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia.

El presidente castellano manchego anunciaba a través de su cuenta en X, antes Twitter, la intención de crear unos Premios de la Tauromaquia "que tengan alcance nacional e internacional". Añadía también "que estos premios "tienen la ambición también de poder ser coordinados o compartidos con otras autonomías".