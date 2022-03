Luis del Val: "Sánchez promete que bajará los impuestos, pero lo ha dicho en Canarias, una hora antes"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en las promesas hechas, una hora antes en Canarias, por Sánchez:

[ESCUCHA AQUÍ LA IMAGEN DEL DÍA DE LUIS DEL VAL EN "HERRERA EN COPE"]

"Como el mundo que conocemos puede saltar por los aires, de un misil a otro, Pedro I, El Mentiroso, organizó una reunión de presidentes autonómicos. El presidente de la autonomía catalana se levantó la camisa para observar su ombligo separatista, lo vio muy bonito, y decidió ir a una reunión a la que nunca acude, porque ya sabe que siempre le darán más dinero que a los demás. Eso sí, acudió con esa cara de asco que ponen los ricos, cuando tienen que acudir a la boda de un pariente pobre, con miedo a que le confundieran con el presidente de Aragón, o de Andalucía o de Extremadura.

El presidente de la autonomía catalana todavía no ha denunciado al N.Y.T. ni al diario El Mundo, que acusan a los secesionistas, de maniobrar con los servicios secretos de Putin, y arrancar la promesa de enviar 10.000 soldados rusos para apoyar la secesión. Si no lo denuncia, es que es verdad, y si es verdad, eso en Estados Unidos, en Alemania, en Francia y, por supuesto, en España, se llama delito de alta traición. En Bélgica parece que no, porque en Bélgica amparan al cobarde Prófugo, que fue quien urdió la maniobra.

Y, mientras los presidentes autonómicos, con su presencia, aparentaban unidad, la alcaldesa de Berango, del PNV, María Isabel Landa, cedía locales municipales para que se homenajeara al etarra, Ibai Aguinaga, experto en poner artefactos en las casas de los concejales del PSOE y del PP, y que ha salido gracias al PNV, a quienes se ha cedido por Marlaska y Pedro I El Mentiroso, la suelta de presos. Claro que esto se extiende y, en Ibiza, como Francina Armengol exige que los médicos dominen el catalán, sólo quedan ya dos oncólogos, pero eso, sí, el cáncer de páncreas o el de mama, o el de próstata, podrán hablar en catalán con los médicos, que ya sabe doña Francina que el cáncer en Ibiza es diferente.

Dijo Sánchez, ante las peticiones de los presidentes autonómicos, que va a bajar los impuestos. Pero sin concretar. Ni cómo, ni cuáles, ni cuánto, ni cuándo. Ya se estudiará. Mientras, siguen llegando refugiados, que las autonomías tienen que acoger y buscarles techo y comida. No se preocupen, tenemos la promesa de que se bajarán los impuestos. Palabra de Pedro I, El Mentiroso, dicho en Canarias, una hora antes que en la península. Si se retrasa, será por eso".

