Luis del Val: ”Sánchez Dragó me contó que hablar del tiempo en Japón es de personas vulgares y escasa cultura"

Luis del Val pone el foco de 'La Imagen del Día' de 'Herrera en COPE' en las informaciones que recibimos día a día sobre el tiempo que tenemos en el país, afirmando que "la obviedad no es noticia":

Un día de mucho calor, en Madrid, me contóFernando Sánchez Dragóque, en Japón, hablar del tiempo era considerado un asunto de personas vulgares y de escasa cultura, y quien lo practicaba era considerado como una persona falta de educación y cortesía.

Ignoro cuántos japoneses se encuentran en España durante estos días, y cuáles son los que conocen nuestra lengua, pero los pocos o muchos que se cuenten, habrán llegado a la conclusión de que la inmensa mayoría de los españoles somos patanes, vulgares y descorteses, porque, en cuanto salgan de la habitación del hotel, el conserje, el recepcionista, el taxista, el camarero o un transeúnte al que le pidan orientación, les recordarán que hace calor.

Fernando Sánchez Dragó sabía de lo que hablaba, porque estuvo mucho tiempo dando clases de español en las universidades japonesas, amén de que estuvo casado con esa maravillosa mujer, llamada Naoko, farmacéutica por la Universidad de Keio, cerca de Tokio, y un encanto de discreción y amabilidad.

Me acordé, ayer, de Fernando, cuando me puse a ver el telediario de una cadena, y me quedé apabullado, porque dedicaron la quinta parte de los informativos a explicar que hace calor, que hará más calor, y nos mostraron apasionantes reportajes, donde intrépidos reporteros habían logrado sonsacar que había señoras que combatían el calor con el abanico, otras bebiendo agua, e incluso científicos eminentes en alguna materia, que recomendaban no correr ni hacer deporte cuando el termómetro sube a cuarenta grados y hace sol.

Mi inquietud era saber si algún preboste ruso, aficionado al vodka, había logrado sustituir al mucho más fiable Putin, y resulta que me estaban contando que estamos en verano y hace calor. Gracias.

Gracias a Sergio Barbosa, que se ha limitado a una leve referencia al principio, y gracias a todos los colegas que vayan descubriendo -como lo hicieron los japoneses hace muchos años- que la obviedad no es noticia.

Por cierto, mi respeto a los servicios de inteligencia es enorme. Y he tenido y tengo amigos allí, pero eso de que la CIA tenía noticias de lo que se iba a producir, me parece tan oportuno como la del meteorólogo que nos explica por qué no llovió cuando predijo lo contrario el día anterior.

Rebelión militar en Rusia





Lo que me gustaría es que los servicios secretos occidentales supieran qué personajes del Kremlin estaban dispuestos a apoyar al patrón de los Wagner, y quienes van a caerse por las ventanas en las próximas horas, y si el aspirante a sustituir a Putin es más peligroso, más pasional o más narcisista.

Porque, no se trata de que cambie el patrón de una discoteca, sino de un país con un enorme armamento nuclear. Putin es malvado, y puede equivocarse y cometer errores, pero no es un patán, que se enardezca tras echarse al coleto media botella de vodka. Porque estamos en esas, mientras nuestro ombligo parece el hombre del tiempo, y descubrimos, cada día, que hace más calor en el sur que en el norte. Y llueve menos en Almería que en Bilbao.





