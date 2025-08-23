Gonzalo Miró confiesa lo que le pasó la última vez que fue a la playa en verano con un grupo de amigos: "Tenías que ver las pintas"

Gonzalo Miró ha confesado en El Partidazo de COPE su escasa afinidad con el verano, dejando claro que, aunque respeta a quien disfruta del calor, el sol y la playa, esa época del año no encaja con su estilo de vida. La conversación se dio en un tono distendido con Joseba Larrañaga, conductor del programa, quien no dudó en sacarle una sonrisa al colaborador recordándole una peculiar anécdota vivida durante unas vacaciones.

"El verano es que no va mucho conmigo", admitió Gonzalo Miró, dejando entrever que las altas temperaturas, las playas abarrotadas y el ambiente típico de esta estación no son precisamente su escenario ideal. Aseguró que se irá de vacaciones, sí, pero más tarde, lejos del bullicio estival: “A mí me puede gustar una playa, pero más en octubre”.

“Tenías que ver las pintas de piltrafillas”

El momento más divertido llegó cuando Larrañaga le recordó una escapada con amigos a la costa. Allí, según relató el periodista deportivo, Miró ni siquiera se acercó a la arena, a pesar de estar en plena playa. “Tú ibas con pantalón largo y no pisaste ni un solo grano de arena”, le reprochó el presentador. La respuesta del tertuliano fue aún más gráfica: “No, no se me ocurriría y más con este grupo de gente con el que iba. Ni loco. Tenías que verles las pintas de piltrafillas que iban ahí con el bañador, las chancletas y tal... Tenías que verlos. Vergüenza daba”.

Su postura firme frente al típico “look playero” de sus compañeros arrancó las risas del equipo, especialmente al describir su negativa a llevar arena a casa “ni de coña”. Miró se mostró más partidario de disfrutar del mar en temporada baja, cuando las playas están desiertas y no hay aglomeraciones. Una preferencia que, según explicó, le permite mantener su estilo sobrio y reservado incluso en vacaciones. Una personalidad alejada de la típica postal veraniega

Gonzalo Miró en el estudio de COPE

Más allá del tono humorístico de la charla, la intervención de Gonzalo Miró deja ver una personalidad algo atípica en lo que a ocio estival se refiere. “A mí el verano no me va, no soy de esos que están contando los días para ponerse el bañador”, confesó con total naturalidad.

El periodista y colaborador ha dejado claro que no necesita del verano para desconectar y que, si lo hace, prefiere entornos menos saturados y momentos del año más tranquilos. Una declaración que rompe con el cliché de las vacaciones en chanclas y sombrilla y que demuestra que cada uno encuentra su bienestar lejos —o muy lejos— del turismo de sol y playa.