Sergio Barbosa: "El jefe de un grupo de mercenarios nunca ha tenido tanta fuerza como para amenazar a Putin"

Sergio Barbosa ha comenzado la mañana poniendo el foco en Rusia, ya que "ni los mejores servicios de inteligencia del planeta saben a ciencia cierta a qué atenerse".

"De momento, Rusia trata de recuperar la normalidad, tanto en Moscú como en la frontera sur con Ucrania, pero lo cierto es que “normalidad plena” no puede haber, porque el susto ha sido tremendo. Y ha llamado poderosamente la atención el silencio del Kremlin porque, a esta hora, Putin sigue sin hacer una valoración de la rebelión militar que ha tenido que sofocar pactando con ellos. Algo inusual en él", ha destacado.

El presentador de 'Herrera en COPE' ha echado la vista atrás para realizar una comparativa: "Los que no sean muy jovencitos, este fin de semana, entre el viernes y el sábado, tuvieron la sensación de estar reviviendo un poco lo de 1991, en aquellos días históricos en los que cayó la Unión Soviética. 30 años después, se ha vuelto a escuchar hablar de golpe de Estado contra el que manda en Moscú, se han vuelto a ver barricadas en las calles de la capital para defenderse de algo que podía ser muy gordo y se ha hablado, en Rusia, de posible “guerra civil”".

"La expresión “guerra civil” la pronunció el propio Putin para acusar de traición al que hasta ahora era uno de sus hombres de confianza, Prigozhin. Una guerra civil en un país, con uno de los mayores arsenales nucleares de la Tierra, hizo temer a más de uno aquello de “a ver el caos nuclear que se evitó en 1991, lo vamos a tener ahora, tontamente, una tarde cualquiera de junio de 2023”. Lo que no se había visto nunca es que el jefe de unos de esos grupos de mercenarios tuviera tanta fuerza, o creyese tenerla, como para amenazar al presidente con entrar por la fuerza en Moscú, si no cesaba a su ministro de Defensa y su jefe del Estado Mayor", ha añadido.

Quién es Prigozhin

En este punto, se ha fijado en la figura de Prigozhin: "Se supone que Prigozhin es un benao radical, que cree que Putin está rodeado de unos flojos que no saben hacer la guerra, por lo que hay muchos analistas que temen que si él o alguien como él pudieran sustituir a Putin en algún momento, entonces Rusia podía ser un peligro tremendo para el mundo".

"Pero al mismo tiempo, resulta que Prigozhin es un tipo que, a la hora de la verdad, ha sido capaz de lanzar propuestas pragmáticas, que Putin no ha sido capaz de hacer: como eso de acabar ya la guerra y conformarse con lo que tienen o reconocer que los ucranianos son más capaces de lo que a los ultranacionalistas rusos les gusta admitir", ha añadido.

Y es que, "el mundo ha asistido atónito al hecho de que, en la retaguardia rusa, los mercenarios tomaran ciudades como Rostov sin apenas resistencia y que una columna militar avanzara 800 kilómetros camino de Moscú, sin apenas oposición. La respuesta no fue la de un ejército potente y decidido a machacar una columna de apenas 5 mil hombres, que está amenazando nada menos que con tomar Moscú. De hecho, los mercenarios derribaron alguna nave".

"Porque por más que el ejército ruso esté debilitado, no deja de tener más de un millón de efectivos y dos millones de reservistas. Querer tomar Moscú con una columna de cinco mil hombres no parece muy realista, por más que no encontrara demasiada resistencia por el camino. Un Putin colérico, humillado ante todo el planeta, y con ganas de hacerse respetar, podría haber usado la aviación para destruirlos o dejarlos muy debilitados antes de entablar combate a las puertas de Moscú. Y, sin embargo, Putin evitó el conflicto y supo negociar nada menos que con un traidor", ha analizado Barbosa.

El "enigma Putin"

Respecto a Putin, apunta que "o es un tipo mucho más pragmático de lo que cabía esperar, o está TAN debilitado y le tiene tanto miedo a los mercenarios y al resto de poderes fácticos de Rusia que ha empezado a ceder en cuestiones impensables hasta ahora. Ahora, Occidente y Ucrania podrían tener la tentación de entablar conversaciones con ese Putin pragmático o debilitado para acabar con la guerra O, todo lo contrario: pueden tratar de aprovecharse y redoblar la contraofensiva".

El PP de Extremadura marca la actualidad política

En clave nacional, "esta que empieza ahora, ¿será una semana buena para Sánchez o para la derecha? Pues seguramente dependerá de si se habla más del propio Sánchez o de los pactos PP-VOX".

"María Guardiola tenía previsto reunir de forma extraordinaria al PP de Extremadura, pero lo ha cancelado, según ha podido saber la Cadena COPE. Cuando se produzca esa reunión, sea el día que sea, se reunirán habiendo prescindido del equipo que le asesora en comunicación política tras conocerse que su máximo responsable reconoció, en un audio debidamente filtrado, que sentía animadversión por Vox porque para atacarle habían tocado previamente a su familia", ha apuntado.

Para concluir, se ha fijado en el presidente del Gobierno: "Entre tanto, Sánchez diciendo en La Sexta que él es víctima de una burbuja anti-sanchista que se propaga en medios como este y que si no ha venido a dar una entrevista a comunicadores como Carlos Herrera es porque estaba muy ocupado trabajando por los españoles. Pues ahora no debe estar trabajando mucho porque sale casi a entrevista por día".