Luis del Val: "Si Sánchez ha descubierto que hay 9 millones de reaccionarios, no duden. Es su valiosa palabra"

Lo primero que he hecho esta mañana, nada más levantarme, ha sido comprobar si la ONU o la OTAN,habían tomado alguna medida respecto a la aparición en España de casi 9 millones de fachas reaccionarios, según información de los ministros de Pedro I, El Mentiroso, que, ayer, aparecieron en los medios, avisándonos para que tomáramos precauciones.

Menos mal que Bildu, gran apoyo de Pedro I, El Mentiroso, ha aumentado sus seguidores a más de 366.000, gente maja, que, con la generosidad que les caracteriza, dejaron su oficio de asesinos y delatores para acogerse al paro, y quieren llevar una vida honesta de concejales, en ese partido liderados por un secuestrador en excedencia.

Nada que ver con la gente peligrosa de Vox y del PP, a quienes se les nota enseguida su conservadurismo, y han logrado arrastrar a esos casi 9 millones de españoles que les han votado y que, según definición de Yolanda Díaz, son la España negra, y no dijo la España Vinicius, porque no está el horno para sacar el pan demasiado tostado.

Menos mal que la mayoría de los españoles somos gente sensata, y el 23 de julio, abiertos los ojos, iremos al rescate de Pedro I, El Mentiroso, que dice ahora que el PP miente, y está molesto, y lo comprendo, porque cualquier campeón siempre recela de un rival, aunque en mentiras no le llegue ni a la suela del zapato.

Soy optimista y creo que Pedro I, El Mentiroso, nos salvará de los fachas reaccionarios, pero me molesta que gente de su partido no esté tan segura, y ahí está el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, designado por su antecesora, y que va a nombrarla Fiscal de la Memoria, no sea que los fachas reaccionarios vuelvan a ganar el 23 de julio.

De bien nacidos es ser agradecidos, y ya tenemos colocada a la pareja de Baltasar Garzón, Dolores Delgado. Sus conocimientos de Historia, desconocidos hasta ahora, podrá cruzarlos con la Fiscalía de Delitos de Odio, y, en cuanto a alguien se nos ocurra decir que a Pedro Muñoz Seca lo fusilaron los de izquierdas será multado, como debe ser, porque la izquierda ni fusila, ni mata… bueno algo, pero para evitar que manden los reaccionarios, que ya vemos todos los días como son. Si Pedro I, El Mentiroso, ha descubierto que hay 9 millones de reaccionarios, no duden. Es su valiosa palabra.





