Herrera: "Los 300.000 votos que logró Cs el 28M pueden ser decisivos en el reparto si los capitaliza el PP"

Carlos Herrera ha comenzado la mañana poniendo el foco en el cohete Miura 1, que finalmente no ha podido ser lanzado este miércoles. A continuación, el comunicador ha centrado su análisis en la precampaña. "Toda la actualidad gira en torno a la resaca de las elecciones del domingo y los preparativos para las de julio. Ayer ya tuvimos un adelanto claro de cómo enfoca el PSOE estas próximas elecciones generales", ha explicado.

Primeros detalles de precampaña

"Tenemos el primer vídeo de campaña que ha facturado Ferraz en el que se remontan al Prestige, al Jack, a los atentados del 11M. Es un remake del que se hizo famoso en la agonía política de Felipe González. Sánchez va a estas elecciones con el cuchillo entre los dientes, metafóricamente hablando. A por todas porque es una decisión que ha tomado en interés propio, no de la ciudadanía. Hacer estos vídeos tremendistas acusando de mentiras al PP, siendo él el tío que más ha mentido. Frente a este Sánchez, el líder del PP se pegó ayer un paseo por la calle Génova con todos sus barones y daba igual lo que dijo luego, el mensaje que tenía que lanzar lo hizo con la foto. El PP puede gobernar en 11 de las 17 comunidades", ha analizado Herrera.

Sumar, Ciudadanos y los independentistas

En este punto, ha mirado a otros partidos: "Ayer Yolanda Díaz registró por fin su partido político, movimiento Sumar, donde posiblemente acabarán los restos de Podemos. También es noticia la decisión de Ciudadanos de no concurrir a las generales, que en realidad está motivado porque las generales no concurren a Ciudadanos. El partido no se disuelve".

"En las últimas generales, en noviembre del 2019, Cs tuvo 1,6 millones de votos, el domingo solo logró 300.000 que pueden ser decisivos en el reparto, si los capitaliza el PP. Hubo movimiento en el territorio del independentismo, Pere Aragones ha propuesto una candidatura conjunta del independentismo para las generales", ha añadido.

Los pactos van a marcar la campaña electoral

Por último, se ha fijado en los pactos: "Son más importantes que nunca porque afectan a la estrategia de cada partido de cara a las próximas elecciones. Parece que Feijóo no hablará de pactos con ningún partido hasta después del 23J. En el PSOE han anunciado que no apoyarán a Bildu en Pamplona. Sabemos que el PP pactará con Vox donde haga falta y todos sabemos que mientras Sánchez esté ahí, Bildu será un socio del PSOE como lo ha sido en toda la legislatura".

"Feijóo ha dado libertad a sus dirigentes territoriales, pero la consigna va a ser presentarse a investiduras en solitario. En Extremadura, la candidata del PP ha pedido que se abstengan los demás para dejarle gobernar. Vara ha dicho que finalmente se presenta a la investidura. La postura más coherente, por una vez, hay que dársela a Revilla, que ha anunciado su abstención para que la candidata del PP no tenga que depender de Vox", ha concluido.