La OTAN puede ser una salida de emergencia para Pedro Sánchez: elegido para sustituir a Jens Stoltenberg

Tras el sorprendente adelanto de elecciones, el nombre de Pedro Sánchez vuelve a circular por Bruselas como posible nuevo secretario general de la OTAN. El elegido para sustituir a Jens Stoltenberg, cuyo mandato caduca en octubre, debería salir de la próxima cumbre de la Alianza a mediados de julio, justo antes de las elecciones en España, pero fuentes diplomáticas reconocen a COPE que el proceso para el relevo no avanza. Hay quien afirma que la OTAN puede ser una salida de emergencia para Pedro Sánchez.

"Hoy por hoy no está en esa carrera o, mejor dicho, sigue sin estarlo", esta es la respuesta textual que dan las fuentes diplomáticas a COPE cuando preguntamos por las opciones de Pedro Sánchez como próximo secretario general de la OTAN. Pero lo cierto es que su nombre vuelve a estar encima de la mesa y el lenguaje no verbal ha cambiado en los cuarteles generales de la Alianza Atlántica.

El mandato de Jens Stoltenberg caduca en octubre. Hasta ahora, el plan era elegir a su sucesor en la cumbre de Vilna el próximo 12 de julio y escenificar el relevo en abril del año que viene. Cabe recordar que las generales en España serán el 23 de julio. Sin embargo, esta semana los aliados reconocen fuera de micrófono que el proceso de relevo no está tan avanzado como hubieran pensado hace dos meses, que la cuestión sigue abierta y que no hay un candidato claro. "Así que no es descartable, dicen, "que dejen pasar la reunión de julio y lo propongan después en una cumbre virtual, no más tarde de septiembre".

Un artículo del 'Business Live' dejaba constancia dos días antes de las elecciones municipales españolas de los movimientos de Pedro Sánchez, señalándole como uno de los candidatos al puesto. El periódico también apuntaba a Mette Frederiksen, que se convirtió en la primer ministro más joven de Dinamarca en 2019. El primer ministro holandés, Mark Rutte, la primera ministra estonia, Kaja Kallas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y la viceprimera ministra canadiense, Chrystia Freeland, también han aparecido en las discusiones entre diplomáticos e informes de los medios de comunicación.

Sánchez tiró balones fuera

El mismo Sánchez renegó estos rumores el pasado 3 de marzo en una rueda de prensa ofrecida en Helsinki junto a la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, durante una de las múltiples visitas que ha hecho el presidente español en los últimos meses: "Me veo, espero si quieren los españoles, durante mucho tiempo como presidente del Gobierno". Pero a la Secretaría General de la OTAN no puede llegar sin permiso de Joe Biden, justo la persona a la que Pedro Sánchez visitó hace escasas semanas. Todo cuadra para esta salida de emergencia del líder socialista.

