Luis del Val: "No quiero pensar que la limitación de velocidad al adelantar sea por afán recaudatorio"

Luis del Valpone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la norma de la DGT de limitar la velocidad en los adelantamientos:

"Recuerdo, Carlos, que a las seis de la mañana has mencionado las decenas de miles de desplazamientos de vehículos, que se van a producir de aquí al jueves. Me temo que voy a ser parte de la estadística. Llevo más de medio siglo conduciendo y, cada semana que pasa, me produce más respeto la carretera. He estado al volante por toda Europa -incluída Inglaterra y Escocia, donde debes cambiar de marcha con la mano izquierda- por América y por África. En este último continente, cuando en una carretera comarcal te encuentras dos direcciones diferentes escritas en árabe, lo mejor es pararte a reflexionar o esperar la ayuda de Alá. Le tengo admiración a la Dirección General de Tráfico por su labor, pero todos nos equivocamos alguna vez, y la limitación de la velocidad, en un momento tan peligroso como es el adelantamiento, me parece un disparate, opinión que no sólo es mía, sino compartida por conductores expertos.

Recuerdo que, cuando era jefe de prensa de Peugeot España, el periodista y escritor Pedro Crespo, me invitó a la presentación y prueba de algún nuevo vehículo. Y me llamaba la atención que, tanto los técnicos de fábrica como los colegas especializados en automovilismo, concedían suma importancia a la capacidad de aceleración rápida de los nuevos modelos. No porque fueran unos locos de la velocidad, sino porque en aquellos años -hablo de principio de los ochenta del siglo pasado- las autovías y autopistas en España eran escasas, y la mayor parte de los desplazamientos los hacíamos por carreteras de doble sentido, y la rapidez en el adelantamiento salvaba vidas. Bueno, pues algún despiste han debido tener los técnicos de la Dirección General de Tráfico, porquelimitar la velocidad en los adelantamientos, en lugar de salvar vidas puede que contribuya a perderlas. Hablamos de carreteras donde la velocidad máximano excede de ochenta o sesenta kilómetros por hora. Adelantar a un tractor con remolque o a un camión, puede ser una aventura peligrosa, muy peligrosa. A no ser que, en lugar de despiste,la Dirección General de Tráfico pretenda, con esta norma, recaudar más, porque es preferible pagar una multa que chocar con otro vehículo que viene de frente. Me niego a creer esa hipótesis. Sería de una maldad tan sucia como intolerable".

