Nueva normativa de la DGT: ¿Cómo te afecta?

Más vale estar pendiente de la nueva normativa, porque las multas y la resta de puntos del carnet aumenta en muchos casos.Lo primero es que este cambio supone la renovación número 19 desde que se publicaó la primera ley en 1990. El Congreso aprobó en diciembre estas modificaciones con el objetivo de reducir el número de accidentes.

Entre los endurecimientos de los tratamientos está los relacionados con el teléfono móvil. Tenerlo en la mano, para lo que sea, GPS, teléfono o mirar instagram, se penaliza con seis puntos, es decir, la mitad de los que se tiene en el carnet. Y ocurre lo mismo con los motoristas o los ciclistas.No está permitido meter el movil entre el casco y la oreja para ir hablando, es penalizable con 200 euros de multa. Esta es una medida vital para reducir los accidentes ya que las distracciones al volante son una de las causas principales. En esto coinciden tanto José Blas Merinero, de autoescuelas Merinero, como Vicente Sánchez, presidente de la asociación española de prevención de accidentes de tráfico.

José: "Tenemos una gran lacra y es el móvil, nos hacen estar en todas parte, en cualquier momento, pero no los podemos utilizar cuando conducimos porque están produciendo un daño enorme. Están dando un resultado muy negativo"

Vicente: "Es importante que nos conciencemos todos, el movil no se puede utilizar, hay que olvidarse del móvil conduciendo"

No llevar cinturón también se paga más caro, sube de 3 a 4 los puntos que te quitan si te ven sin el cinturón, o con él mal puesto. Lo mismo para los que no lleven casco o para los que no incorporen las sillas infantiles para los más pequeños. Otra novedad es que se les quitará puntos a los que lleven un detector de radar en el coche, aunque lo tengan desactivado. Algo que se considera infracción grave y que costará 200 euros de multa. Hay cambios también en la categorización de las infracciones. Por ejemplo, pasan a ser muy graves, es decir, de 500 euros, arrojar objetos a la vía que puedan producir incendios o accidentes, o incumplir las normas de auxilio en las vías públicas. Si visualizas un accidente, tienes que auxiliar a los heridos y llamar a las autoridades.

José: " Es una obligación moral ayudar a alguien que ha tenido un accidente en carretera, pero también es una obligación legal, es decir si tú tienes un accidente y te vas y no ayudas al herido, y eso es un delito"

Otro cambio importante, y quizá el que más polémica está levantando, es adelantar superando la velocidad en una vía de doble sentido, eso se acabó. Y eso trae tanta polémica porque algunas personas piensan que esto supondrá un mayor peligro.

José: "Si tú vas a levantar un camión o turismo que va más lento que tú, no puedes pasar más de 90 Km/h, esto hace que se alarguen los adelantamientos, y alargar los adelantamientos implica un problema, un riesgo mucho mayor"

También hay cambios en todos aquellos que circulen en cerca de bicicletas. A partir de ahora, habrá que utilizar otro carril para adelantar a un ciclista, ya no se queda solo con el metro y medio de distancia, que se mantiene para vías de un solo carril. Ahora bien, también hay cambios para los propios ciclistas, terminantemente prohibidas las aceras, o la dualidad coche-peatón que a veces aplicaban. Ahora son catalogados vehículos y serán tratados siempre como tal.

Estas son las normas principales que cambian a partir de mañana. Suficientes, insuficientes, muy pocas o demasiadas, pero todas te afectan de la misma manera