Luis del Val: "¿Qué diría Mafalda de todo esto?"

"¿Qué diría Mafalda?" es la pregunta que se hace Luis del Val en la imagen del día en "Herrera en COPE":

"Ayer, cuando vi en el Congreso a ese diputado que parece salido de una taberna de zafios, y que se proclama antimonárquico y republicano, me acordé de otro antimonárquico y republicano llamado Joaquín Lavado Tejón, más conocido como Quino, que falleció ayer. Claro que comparar al creador de Mafalda con este matasiete, sería como contrastar un suave perfume con una boñiga de buey.

¿Qué diría Mafalda de todo esto?

¿Qué diría Mafalda de todo esto? ¿Qué diría Mafalda de un Gobierno, que quiere aprovechar el dolor y el luto por los muertos para moverle la silla a una presidenta de Comunidad, grosería de tal calibre que hasta alguien de sus filas, Ángel Gabilondo, tuvo que decir que no era el momento más adecuado para mociones de censura? ¿Qué diría Mafalda de los gobernantes de una Comunidadque, al día siguiente de terminar el confinamiento, permitieron que decenas de miles de personas se hacinaran en el interior de autobuses y vagones de metro? ¿Qué diría Mafalda de un ministro de Sanidad que dice que está muy preocupado por Madrid y permite que, sólo por su aeropuerto, se muevan 150.000 personas cada día, sin una sola medida de precaución? ¿Es tonto, es mentiroso o es un sumiso pelotillero que hace siempre lo que le mandan? ¿Qué diría Mafalda de una Comunidad, que decide hacer pruebas a los docentes antes del curso escolar, y provoca unas filas de horas, donde los profesores, con toda la razón, se indignan? ¿Qué diría Mafalda de un ministro de Sanidad, que dice que él se atiene a lo que le dice el comité de expertos, y el comité de expertos no existe? La Comunidad de Madrid no puede presumir de buena gestión de la pandemia, pero el Gobierno de Sánchez no puede echarle la culpa cuando es el que peor ha gestionado la pandemia dentro de la Unión Europea, y que más descalabrado se va a quedar económicamente.

J.L.Cereijido

Por cierto, el creador de Mafalda, como buen republicano y antimonárquico, dudó en aceptar el premio Príncipe de Asturias. Lo aceptó y, a raíz de aquél encuentro, siempre habló con afecto de don Felipe y de doña Letizia. Por la fonoteca de COPE hay una larga conversación que mantuvimos con él y dónde se refleja su escepticismo. Solicitó la nacionalidad española al comprobar que funcionaba la Transición, esa que el Gobierno de Sánchez y sus aliados están empeñados en destruir".

