Luis del Val: “Puede que el proyecto del Gobierno sea convertirse en una ‘MegaCáritas’”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en las medidas anticrisis del Gobierno:

Audio









Es cierto que ninguna niña les dice a sus padres que de mayor quiere ser prostituta, pero no es menos cierto que tampoco ninguna niña, ningún niño, confiese ante su padre y su madre que de mayor quiere ser parado con subsidio o cobrador de la renta mínima vital.

Digo esto, porque el proyecto del Gobierno parece consistir en subir los impuestos y repartir dinero a los más pobres. Y está muy bien dar dinero a los más necesitados, pero esos impuestos dañan a las clases medias y trabajadoras que, al tener menos ingresos, gasta menos y, al gastar menos, cierran empresas que se quedan sin clientes. Entonces, aumentan los solicitantes de subsidios de paro y de renta mínima vital. Creía que el Gobierno carecía de proyecto, pero puede que el proyecto sea convertirse en una MegaCáritas, donde en lugar de haber voluntarios haya ministros que cobren sueldos y empleados, muchos empleados. Ahora bien, si la espiral sigue así, llegará un momento en que no habrá ya nadie a quien subir los impuestos, porque o bien trabajarán en la Gran Cáritas del Gobierno o serán clientes del subsidio del paro o de la renta mínima vital.

Uno de los ejemplos de este Gobierno por organizar una Gran Cáritas, pero cobrando sueldos, ha sido lo de los 10 céntimos por litro. Primero, te los cobra y, luego, te los quita, para que recuerdes lo caritativo que es el Gobierno. O sea, te acercas a la caja, dispuesto a pagar una cantidad que parece que le hubieras regalado una pulsera bañada en oro a tu novia, y entonces el de la gasolinera te rebaja seis o siete euros, y te vas contento dando las gracias al Gobierno por su magnanimidad. Teniendo en cuenta que el 60% del precio del litro de gasolina son impuestos del Gobierno, sería más práctico rebajar sus impuestos en origen y evitar que el de la gasolinera adelante el dinero, luego lo reclame a la Administración, y una parte de los millones de administrativos que tiene la Administración se dedique a darle a la tecla para devolverle el dinero al de la gasolinera. Dinero, por cierto, que no es del Gobierno, sino que es el dinero que has ido pagando en impuestos. Creíamos que el Gobierno no tenía un proyecto. Lo tiene. Quiere convertir España, no en un gran país próspero y libre, sino pobre, sumiso y subvencionado.

LAS FOTOGRAFÍAS DE LUIS DEL VAL DE LA SEMANA

Luis Del Val habla de cómo fue su último encuentro con José Luis Garci: "Otro planeta"

Del Val: “Estamos en la cola de Europa en subida de la riqueza, y, por si faltaba algo, puede subir el pollo”

Luis del Val, sobre el ‘divorcio’ Andalucía-PSOE: “Que nadie piense que es una ruptura definitiva”

Del Val: ”En los partidos políticos reflexión significa pensar qué posición toma uno para no quedarse en paro"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado