Del Val: “Estamos en la cola de Europa en subida de la riqueza, y, por si faltaba algo, puede subir el pollo”

Los habitantes de esos sitios donde hace más fresco, Holanda, Dinamarca, Alemania, etcétera, observan con desconfianza a España e Italia, y ya han avisado que eso de endeudarse hasta las cejas, como hacen los malos jugadores de póker, se ha terminado. O sea, que doña María Jesús Montero tendrá que hacer un recorte en los presupuestos o la Unión Europea cierra el grifo. De todas maneras, estos progresistas que nos gobiernan no saben encauzar el dinero que sale del grifo europeo, porque del dinero recibido sólo se ha gestionado una cuarta parte. Y hay desvíos. En Turismo, por ejemplo, en lugar de llegar el dinero a las empresas que están si cierran o no, se emplea en infraestructuras. Y el dinero propio tampoco lo saben gestionar. Pedro I hizo 8 visitas a la isla de La Palma, por lo del volcán. Y siempre prometió ayudas. Trescientas familias siguen viviendo en hoteles, caravanas o en casas de familiares y amigos. Trescientas. Han pasado de la emergencia a la pobreza. El próximo septiembre se cumplirá un año. Y el Gobierno lento acaba de nombrar un Comisionado.

Estamos en la cola de Europa en subida de la riqueza, y, por si faltaba algo, puede subir el pollo. Mi tía Pascualina dice que el pollo es como el patrón oro de la alimentación, y los piensos se han encarecido un 35%. Espero que doña Teresa Ribera no diga que el pollo es un animal sintiente, y que no se críe en granjas, porque el pollo se pondrá al precio de las almejas.

Menos mal que los socios de Pedro I, le dan buenos consejos y le dicen que no cambie y ¡Visca Cataluña! La última catetada de los secesionistas ha sido cargarse la posibilidad de que los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 se celebraran en los Pirineos. Se enfadaron mucho al comprobar que el Aneto estaba en Aragón y que allí había el doble de kilómetros para esquiar. Que vaya Bolaños a Barcelona, pero esta vez sin el móvil para que no se lo requisen. Ayer, hizo un año del indulto a los golpistas catalanes. Y eso entusiasma a los votantes del PSOE. En Galicia, Madrid, Castilla-León y Andalucía puede que no se haya notado, pero se verá en las próximas elecciones generales. Volcarse en ayudar al egoísmo secesionista es un gran acierto. Y agotarán la legislatura. Eso es coherencia, porque todos vamos a terminar tan agotados como el Gobierno.

