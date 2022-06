Del Val: ”En los partidos políticos reflexión significa pensar qué posición toma uno para no quedarse en paro"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el PSOE tras su derrota en las elecciones andaluzas:

Audio









Me imagino que hoy, martes, habrá Consejo de Ministros, y espero que la expresión risueña de doña Isabel Rodríguez se les contagie a todos, porque la reunión del PSOE de ayer parecía el anuncio de una solvente empresa de pompas fúnebres. Doña Isabel Rodríguez es muy joven, pero si hubiera vivido en tiempos de Noé -y no en Puertollano- a lo mejor le hubiera dicho que iban a ser cuatro gotas, y Noé igual no construye el arca.

Pero a pesar de las recomendaciones de doña Isabel, y de su poder de convicción, también es probable que salgan del Consejo de Ministros un poco fatigados de la vista, porque la mayoría de ellos se habrán estado observando, unos a otros, intentando adivinar a ver a quién se le estaba poniendo cara de Ábalos, de Carmen Calvo, de Iván Redondo, o de cualquiera de los que Pedro Sánchez prescindió, merced a su divisa de “usar y tirar”.

Unos meses antes de convocar elecciones generales, creo que Pedro I, El Mentiroso, prescindirá de Podemos, y nos contará, compungido, lo mucho que le ha hecho sufrir, y que él soportaba la humillación y el dolor por el bien de España. Hasta es posible que nos cuente, como una confidencia, lo que ha tenido que soportar de los secesionistas catalanes, y que está arrepentido. Y, desde luego, aguantará toda la legislatura. La duda es si su hagiógrafo Tezanos -que hoy presenta el libro sobre su vida y milagros- le muestra una encuesta de verdad, como las que hace Michavila. Si lo hace, y observa que el horno no está para urnas, se retirará. Si el reparto de los préstamos que pagarán nuestros hijos, y el aumento de la deuda que pagarán nuestros nietos, han calmado la irritación y el hartazgo de mentiras, entonces volverá a ser candidato.

Mientras tanto, ha comenzado la reflexión. En los partidos políticos, reflexión significa pensar cada uno, individualmente, qué posición toma para no quedarse en el paro. Algunos ilustres socialistas ya han empezado a marcar distancias. Otros le seguirán con más cortesía o mayor rotundidad. Son los síntomas de lo peor que le puede ocurrir a un líder: que los propios le empiecen a mirar como a un perdedor.





LAS FOTOGRAFÍAS DE LUIS DEL VAL DE LA SEMANA





Luis del Val, sobre el ‘divorcio’ Andalucía-PSOE: “Que nadie piense que es una ruptura definitiva”

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado