En la BBC jamás habría salido ese rótulo tan zafio

Entre los casi 7.000 empleados de TVE hay muchas personas con talento, pero no les dan trabajo. No se asusten por la nómina, porque la BBC, tiene más de 20.000 empleados. Con una diferencia: allí el talento se valora más que la ideología, el prestigio de la BBC es mundial, los documentales y programas los produce la propia BBC, mientras en TVE, excepto los informativos, todo lo demás, desde las series hasta los documentales, pasando por los programas de entretenimiento, se compran a productoras ajenas, porque con los más de 1000 millones de euros que aportamos los contribuyentes tienen dinero para pagar y que parte de los 7000 empleados descansen. Y, desde luego, en la BBC jamás habría salido ese rótulo tan zafio, que puede caber en la revista El Jueves, porque la sátira es irrespetuosa, pero no en una televisión pública.

Por cierto, los 76.000 euros que costará la formación de la futura Jefe del Estado, me parecen mejor inversión que los 80.000 euros al año que le pagamos al Director General de Derechos de los Animales, militante de Podemos, y que se gana el sueldo diciendo que beber leche es maltrato animal. No lo digo yo, lo dice él, así que en el desayuno de los niños habrá que poner agua. Y, otra cosa, cuando enviamos a un oficial del Ejército a Estados Unidos a hacer un curso de Estado Mayor, y no son gratis, el viaje, la estancia y lo que cuesta el curso no lo paga la familia del futuro coronel o del futuro comandante de su bolsillo, sino que lo pagamos los contribuyentes, porque necesitamos buenos jefes y oficiales para que, cuando sean enviados a misiones con la OTAN, hablen un inglés perfecto y estén a la altura de las delicadas misiones confiadas para que nuestros niños desayunen en paz, eso sí, sin que se enteren los de Podemos que les damos leche.

Por eso mismo, la formación de la Princesa Leonor debería ser a cargo del erario público y lamento que la Casa Real se vea afectada por esta ola de demagogia y de falta de sentido común que nos asola. Coda final: tengo una nieta de la misma edad que la Infanta, pero lleva una vida bastante mejor de quien, desde la más tierna infancia, se ha sometido al protocolo, a la disciplina y al estudio. Es una garantía para estar seguros de que, dentro de unos años, no nos prohibirá beber leche.

