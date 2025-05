La predicción de Juanma Castaño con el Barça a principio de temporada que le recuerdan: "Me equivoqué"

"Me equivoqué". Con esas palabras reconocía Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, lo que muchos aficionados del FC Barcelona no han dejado de recordarle durante esta temporada. Su predicción, hecha en agosto, cuando el Real Madrid acababa de incorporar a Kylian Mbappé y venía de ser campeón de Europa, ponía al Barça prácticamente fuera de la ecuación. Hoy, con los azulgranas a un paso de la final de la Champions League, el debate se ha reabierto.

En la tertulia de este lunes, con el equipo de Hansi Flick preparando su crucial duelo contra el Inter de Milán en el Giuseppe Meazza, el ambiente se caldeó. Todo empezó cuando Toni Freixa señalaba la poca diferencia real entre los dos grandes del fútbol español, pese a los tres enfrentamientos directos favorables al Barça esta temporada. “Uno es el supercampeón de todo, tienen a Mbappé y era el mejor, y el otro no se podía ni presentar... Pero tampoco hay tanta diferencia”, ironizaba.

"Me equivoqué"

Entonces surgió el nombre de Juanma Castaño, al que el resto de tertulianos no tardaron en señalar. "Aquí se dijo que el Barça no tenía prácticamente ninguna opción con Mbappé en el Madrid", recordaba Isaac Fouto. Y no era una exageración. El propio Juanma lo admitió con claridad: "Yo lo dije. Me equivoqué".

EFE Los jugadores del FC Barcelona celebran la victoria con el trofeo tras el partido de la final de la Supercopa de España de fútbol entre el Real Madrid y el FC Barcelona, este domingo en Yeda

En agosto, el panorama era radicalmente distinto. El Real Madrid se presentaba como el gran favorito con la llegada de la estrella francesa, mientras el Barça, con problemas financieros y sin fichajes destacados, parecía quedar atrás. Castaño lo explicó así: “La única manera de contrarrestar al Madrid, campeón de Europa y con Mbappé, era tener a las dos bandas de la selección española, que son Lamine Yamal y Nico Williams”.

Pero la realidad fue otra. El Barça no solo no fichó a Nico, sino que apostó por sus jóvenes. Hoy, Lamine Yamal es una de las sensaciones del fútbol europeo y el conjunto azulgrana está a un partido de volver a una final de la Liga de Campeones, diez años después de aquella de Berlín. Este martes, a las 21:00 horas, el reto es ganar en Milán tras el vibrante 3-3 de la ida.

De las dudas a la ilusión

El propio Juanma Castaño reconocía en la tertulia que nadie esperaba este rendimiento. “Para mí ha sido una sorpresa la temporada del Barça. Para mí, para todos. Que levante la mano quien pensara que iban a estar en una semifinal de Champions”. Sin embargo, sus compañeros le recordaron que, aunque compartido, el tono más rotundo fue el suyo.

EFE Los jugadores del FC Barcelona celebran la conquista de la Copa del Rey.

Este reconocimiento se produce justo en la semana más importante del curso para el FC Barcelona. La gesta europea está más cerca que nunca y el recuerdo de noches mágicas, como el 'Iniestazo' de 2009 en Stamford Bridge, sobrevuela el ambiente. No es casual que también sea un 6 de mayo. En Múnich espera la final de la Champions el próximo 31 de mayo y los de Flick sueñan con hacer historia en un año donde nadie apostaba por ellos.

Queda por ver si el Barça logra sellar el pase a Múnich. Pero lo que ya es seguro es que, gane o pierda en San Siro, ha superado todas las expectativas. Y ha obligado a más de uno, como Juanma Castaño, a hacer autocrítica. Con el foco ahora en el desenlace europeo, el relato de esta temporada sigue escribiéndose… con muchas cuentas pendientes, dentro y fuera del campo.