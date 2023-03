Luis del Val: "Me parece un inmenso error querer tapar la corrupción querellándose contra los que la señalan"

En primer lugar, quisiera enviar un cordial saludo a todos los diputados y senadores socialistas que nos estén grabando. A lo mejor es una suposición mía gratuita, pero el PSOE ha dado instrucciones para que toda información que se publique y los relacione con el caso Berni, que la recojan para presentar querellas.

Dice textualmente la petición: «Os pedimos a todos y todas las que estáis siendo señalados que recopiléis toda la información posible sobre estos señalamientos: medio, autor, fecha, soporte y, si es posible, una copia del mismo». Hasta aquí las órdenes del PSOE a sus parlamentarios. Bien. ¿Tienen todos la grabadora puesta a punto? ¿Han hecho pruebas no sea que se escuche mal? Pues comienzo. Me parece un inmenso error querer tapar la corrupción querellándose contra los que señalan la corrupción.

Me parece un inmenso error querer tapar la corrupción querellándose contra los que señalan la corrupción

La libertad de Prensa y de creación literaria está recogida en el Artículo 20 de la Constitución. Y, naturalmente, eso no significa libertad de injuria. Pero yo no insulto al presidente del Gobierno, cuando le denomino Pedro I, El Mentiroso, porque miente. Y mienten como sumisos borregos los ministros, cuando siguen las consignas emanadas del Comandante en Jefe de la Mentira.

Por ejemplo, miente Nadia Calviño, cuando dice que este es el periodo de mayor inversión extranjera en nuestro país. Entre 1953 y 1958 se instalaron en España Renault y Citroen. Entre 1976 y 1977 comenzaron a fabricar automóviles en nuestro país Ford y Peugeot.

Y en 2021, estando Nadia Calviño de ministra de Economía, se marchó la fábrica Nissan, que llevaba un siglo en España, sin que se escuchara una voz en el Gobierno socialista.

Esto en el sector del automóvil, pero podemos hablar de otros. Ferrovial construyó el soterramiento de la M-30 en Madrid. Y lo hizo bien, y ganó dinero. También ha construido la más moderna autopista de Canadá y allí no dijeron que porqué no la construía una empresa canadiense, porque no son tontos populistas, como ustedes parecen serlo. Repito: hacen esfuerzos para que les tomemos como tontos populistas. ¿Lo han grabado todo correctamente? Si tienen algún problema, en la página web de COPE, a cualquier hora, pueden escuchar el contenido de los programas. Muchas gracias por su atención y su grabación. Hasta mañana. Mañana, más.