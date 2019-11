Luis del Val: "Una paradoja; si una niña se emborracha y la violan no es violación"

Como decía Sergio Barbosa esta mañana, anoche, ibas por cualquier calle de España, y parecía que vivíamos en Wisconsin. De una fiesta de recuerdo a los deudos, hemos pasado a una fiesta estadounidense. De los cementerios nos hemos trasladado a las discoteca y los disfraces. Esta es la primera paradoja.

La segunda es que si una niña se emborracha y la violan no es violación. Además, se trata de una violación múltiple y repugnante. Cinco valientes mayores de edad, aprovechando que la cría de 14 años se ha pasado de copas, la van violando sucesivamente, mientras los demás esperaban turno. Hace falta ser, no bestia -las bestias no hacen eso- sino miserablemente podrido para participar en esa repugnante y vil acción. Los jueces dicen que sólo hubo abusos. Vale tíos, entonces si a un juez borracho le roban la cartera, no será ni siquiera hurto, sino ayuda humanitaria, porque no habrá demostrado su falta de consentimientos para que le quiten la cartera.

Pero como los tribunales nos dan tanto disgustos como alegrías, el Tribunal Constitucional ha puesto coto al atraco de los ayuntamientos sobre el impuesto de plusvalía, cuando no hay plusvalía. En la época de la crisis, que igual vuelve, mucha gente no podía seguir pagando la hipoteca y vendía el piso. Como habían bajado los precios, perdía dinero en el trato. Pero el Ayuntamiento trataba a su vecino como si fuera un especulador y le arreaba, encima, el impuesto del atraco, atraco legal, claro, pero atraco, y el TC pone fin a la paradoja de tener que pagar por vender con pérdidas.

La cuarta paradoja nos viene del sector politico, que tanto nos quiere en vísperas de votar. El líder del PP habla constantemente del voto útil y el líder del PSOE de que no se pierda ningún voto. Mire usted, don Pablo, todos los votos son útiles, porque demuestran la libertad del ciudadano de votar a quien quiere. El voto inútil es el de la abstención, pero todos los demás, no son sólo útiles, sino utílisimos, porque ayudan a contemplar lo que prefiere la ciudadanía. Y, en cuanto a don Pedro Sánchez, preocupado porque no se pierda ningún voto, que se quede tranquilo, que los votos no se pierden, sino que se cuentan. Otra cosa es que se cuente de más o de menos, pero confiamos en que no haya pucherazo en ninguna mesa electoral. Es probable que el PP piense que no es útil el voto que NO se le conceda a ellos; y que el PSOE esté convencido de que el que no vota socialista está perdido, pero ese es un punto de vista egoísta, que no tiene nada que ver con la libertad del votante y la esencia de la democracia.

Y la quinta y última paradoja es que la campaña electoral más larga de la Democracia va a ser la más corta oficialmente. Fíjense si ha sido larga que la Junta Electoral ha abierto expediente a Pedro Sánchez por hacer cam