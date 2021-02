Luis del Val: "A Pablo Iglesias lo que le da miedo, lo que le produce pánico, es la libertad"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el pánico de Pablo Iglesias y su partido a la libertad de los españoles:

"No sé ayer quién estuvo mejor, si el portavoz de Unidas PodemAs en el Congreso apoyando la violencia callejera, o su líder pidiendo la censura de Prensa.

Si empezamos por el primero, animó a los autodenominados antifascistas, a que actúen como auténticos alumnos de Hitler en la noche de los cristales rotos.

Bien, Echenique, bien. El rapero al que defiendes no está en la cárcel por su libertad de expresión, sino por ser un violento, que agrede a periodistas físicamente, por lo que fue condenado y tiene antecedentes penales. Y agrede a policías, y no paga las multas, y posee tanto amor a la libertad de expresión que se lamenta de que Terra Lliure no hubiera asesinado al periodista Federico Jiménez Losantos, y la semana pasada llamó criminal al periodista, y también paisano mío, Javier Gállego Jané.

Pero el que se superó en su amor a la libertad de expresión fue Pablo Iglesias, que sueña con una censura a su gusto, y al que sólo le faltó decir, refiriéndose a los medios de comunicación, que no hay que confundir la libertad con el libertinaje, que es lo que yo oía, machaconamente, en la dictadura franquista, cuando comenzaba a hablar por la radio y a escribir en los periódicos.

Al camarada comunista, Pablo Iglesias, no le preocupa la libertad de expresión, porque ya manipula y se infiltra todo lo que puede hacia el pensamiento único.Lo que le da miedo, lo que le produce pánico, es la libertad.La libertad de decenas, de cientos de miles de españoles, que sin que nadie les obligue, sin que nadie les espíe, sin que nadie les delate por hacerlo, escuchan esta emisora.

Eso es lo que usted, totalitario de izquierdas, no admite; eso es lo que les indigna: comprobar que millones de españoles consideran que son libres de leer el periódico que crean conveniente o ver o dejar de ver el canal de televisión que prefieran.

Debe ser desolador comprobar que esto no se parece nada a Venezuela; tiene que ser muy frustrante que, ni siquiera en una situación excepcional, como la que vivimos, una gran mayoría tenga la osadía de escuchar, sin miedo, programas como éste. Eso es lo que teme: no nuestra libertad de periodistas, sino la de millones de personas a las que pretende convertir en borregos. Y tiene que meter miedo en la calle. Y apoyar a los violentos. Su fórmula miserable para quitarnos la libertad. Esa libertad que le asusta".

