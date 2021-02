González Ferrari: "Ahí tienen a Pablo Iglesias reivindicando que vuelva la prensa del Movimiento"

Carlos, miro con asombro que se ha conseguido aislar el ADN de dos mamuts de más de mil años de antigüedad. Y es que todo lo antiguo vuleve a estar de moda. Ahí tienen a Pablo Iglesias reivindicando desde la tribuna del Congreso que vuelva la prensa del Movimiento, o que cambiemos las cabeceras españolas para rebautizarlas como GRAMMA, o PRAVDA. Dos símbolos de la libertad de expresión que permitían los comunistas cubanos y soviéticos. El GRAMMA, el panfleto que todavía circula donde Fidel Castro sigue mandando desde su mausoleo, es el periódico con el que le gustaría desayunarse todos los días el vicepresidene mientras el servicio le prepara el baño, no para asearse, sino simplemente para descargar vientre y vejiga. El indecente alegato sobre la necesidad de aplicar controles a los medios de comunicación privados, debería ser la gota que colme, no el vaso, sino la piscina de Galapagar, de los socialistas, si es que queda alguno. Quizá esa falsa seguridad que muestra el Presidente se está resquebrajando. La calidad democrática que observan nuestros socios comunitarios no puede obviar la complicidad de Sánchez, que quizá crea que las urnas echarán a Iglesias del gobierno, pero de aquí a tres años no está claro que el destrozo no se lleve a los dos por delante. Lo que yo tengo cristalino, a la vista del panorama presente, y mucho me temo que futuro, es que en el momento en que me vacunen, me convierto en emprendedor. Es decir, que emprendo la huida.