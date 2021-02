Así labró Pablo Iglesias su carrera política en los medios de comunicación de los que hoy reniega

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha renegado una vez más de los medios de comunicación . Lo ha hecho desde la tribuna de la Cámara Baja durante la sesión de control, donde ha atacado la libertad de los medios y ha asegurado que están al servicio y los intereses de los "millonarios" y los "bancos", así como de los "fondos buitre".

El líder de Podemos ha criticado, además, que no exista "ningún elemento de control democrático" sobre los medios de comunicación y ha dado un paso más allá al reprochar que el auge "de la extrema derecha" es culpa de que los medios hablan de dichos formaciones. "Es la normalización de las agendas de la extrema derecha en los poderes mediáticos", ha insistido.

Unas declaraciones sorprendentes, ya que no podemos olvidar que el propio Iglesias obtuvo mayor repercusión precisamente gracias a su participación en diversos programas televisivos como tertuliano y colaborador.

Los inicios de Pablo Iglesias en los medios

Pablo Iglesias presentando el programa 'La Tuerka'

El salto de Pablo Iglesias a los medios de comunicación fue en el año 2010, cuando comenzó a presentar el programa La Tuerka en Tele K, un programa de tertulia política que posteriormente tendría diversos problemas para emitir y se terminó emitiendo el programa en directo en el Canal 33 y en diferido a través de Tele K.

Dos años más tarde, en 2012, Iglesias comenzó a colaborar con el periódico Público y ese mismo año su rostro apareció como analista en un programa especial de LaSexta, La Sexta Columna, en el que se analizaba el primer año de Gobierno del expresidente Mariano Rajoy.

No mucho tiempo más tarde, en enero del año 2013, Pablo Iglesias comenzó a presentar Fort Apache, que se emitía en el canal público iraní Hispan TV, que se dirigía especialmente a los hispanohablantes. Tres meses más tarde, Iglesias fue invitado a un programa televisivo de temática política hablar sobre una convocatoria que él mismo había promulgado, la de Rodea el Congreso.

Pablo Iglesias en 'El Cascabel' de TRECE

Fue desde aquella aparición cuando Iglesias comenzó a recibir nuevas solicitudes de otros medios, cuando solo era profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, hasta convertirse en un colaborador habitual en diversas tertulias políticas entre las que descatan La Sexta Noche; Las Mañanas de Cuatro y Te vas a Enterar, ambas de Cuatro; La Noche en 24 Horase incluso El Cascabel de TRECE, donde además tuvo un rifirrafe muy polémico con el director de 'La Linterna' de COPE, Ángel Expósito.

La fundación de Podemos

La aparición regular de Pablo Iglesias en los platós de televisión, con polémicas declaraciones en la gran mayoría de los casos, hicieron que ganaran cierta notoriedad tanto sus palabras como sus ideas, lo que finalmente llevó a la formación de Podemos. No obstante, no sería hasta marzo de 2014 cuando finalmente Podemos se registrara oficialmente como partido político y él como secretario general. Sin embargo, Pablo Iglesias no detendría sus andaduras en televisión y siguió acudiendo a diversos programas de televisión como La Lupa del Canal 10; Al Rojo Vivo, El Objetivo o Salvados, todos ellos de LaSexta e incluso Las Mañanas de La 1 en Televisión Española.

Una carrera política, la de Pablo Iglesias, que ha tomado especial forma y relevancia, precisamente por su intervención regular en los medios de comunicación, a los cuales ha criticado muy duramente durante las últimas semanas.