Luis del Val: “En la UE ningún presidente pacta con quienes llevan asesinos a las listas electorales"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de ‘Herrera en COPE’ en los pactos PSOE-Bildu ya la presencia de etarras en la las listas electorales:

Vídeo





Hay muchos empleos donde no podrás acceder si tienes antecedentes penales. En una escuela, en la Policía, en la Guardia Civil, en una entidad de crédito -bancos, corredurías de bolsa, etcétera- en la Administración Pública, en los ayuntamientos, y en las comunidades autónomas. Por supuesto, tampoco en el Ejército.

Y eso que para tener antecedentes penales no hay que matar a nadie. Puede ser porque tuviste un accidente sin haber pagado el seguro del coche, y no tengas dinero para responder a las indemnizaciones. Esto no es una particularidad española, sino que es bastante parecido en la mayoría de los países de la Unión Europea.

Lo que no sucede en ningún país de la Unión Europea es que asesinos y cómplices de los asesinatos vayan en una lista electoral. Lo que no sucede en ningún país de la Unión Europea es que el presidente del Gobierno pacte con los que llevan asesinos a las listas electorales, y le parezca mucho mejor tener pactos con esa facción de admiradores de pistoleros que con un partido conservador.

Lo que no sucede en ningún país de la Unión Europea es que al partido conservador -que, por cierto, hoy gobierna en Francia, Italia, Alemania y Suecia- el presidente del Gobierno lo tache de fascista, por el gran pecado de no ser de izquierdas.

Pero si a usted le parece un gran avance que los asesinos renuncien a ser concejales, pero lo puedan ser los 37 que señalaban por donde andaba y a qué hora la futura víctima para que le dispararan a la cabeza, vote a Bildu y a Sánchez.

En el ayuntamiento, para ser policía local o funcionario habrá que presentar el certificado de carecer de antecedentes penales, pero el alcalde podrá tenerlos, por haber pertenecido al sector de chivatos de la banda terrorista.

Pedro I, El Mentiroso, ha querido convertir estas elecciones en un plebiscito hacia su mentirosa persona. Y, ayer, en el Senado, perdió la oportunidad de volver a mentir sobre los pactos con Bildu y se calló, y el que calla, otorga.

Por favor, si es un ciego y firme progresista vote al partido de Sánchez, que odia a los conservadores y pacta con Bildu. Si no lo hace es posible que el PSOE reaccione desde dentro, despache a Sánchez, y Bildu tarde en encontrar apoyos en un PSOE regenerado, que abandone el nuevo frente popular -que tantas desgracias trajo- y vuelva a ser socialdemócrata.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Carlos Herrera duda de la renuncia de los 7 etarras de las listas de Bildu

Después de conocer la decisión adoptada por los 7 etarras condenados a delitos de sangre incluidos en las listas electorales de Bildu, Carlos Herera iniciaba esta miércoles su monólogo dudando de si finalmente renunciarán.









Las fotografías de Luis del Val de la semana