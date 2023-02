Luis del Val: "Al ministro de Justicia, que admitió la ley del ‘sí es sí’, le premian por ser irresponsable"

Tres extrañezas para este jueves. Primera: a Juan Carlos Campo Moreno, ministro de Justicia, que admitió y no le puso un pero a la chapucera ley, apodada “el sí es sí”, siendo juez de profesión, le premiaron por mostrarse irresponsable, desganado o con síntomas de notable atontamiento, con una plaza de magistrado en el Tribunal Constitucional. A la actual ministra de Justicia, que no tuvo arte ni parte en esa ley, promovida y defendido el error con aireas de señoritinga ofendida por la ministra de Igualdad, la castigan para que se haga responsable de la chapuza, mientras la culpable permanecerá de ministra hasta que las urnas nos separen.

Segunda extrañeza: dos ciudadanos de Renfe y Adif, aceptan comerse el marrón del despilfarro de encargar trenes más grandes que los túneles. No son los responsables. Y estamos a cinco minutos de saber sus nombres y apellidos. ¿Seguirán mudos? ¿Aceptarán la sospecha de que han sido sobornados? Porque, mucha gente sospecha que han sido sobornados, o son tontos contemporáneos que admiten el baldón de culminar su carrera profesional siendo autores de un disparate, que no han cometido.

Tercera extrañeza. Envían de embajador a Emiratos Árabes Unidos al Excelentísimo señor don Iñigo de Palacio. La labor de un embajador es llevarse bien con el jefe del Estado de ese país. Uno de los mejores amigos del jefe emiratí es Juan Carlos I. Y le envía un helicóptero si está enfermo, o le cede un avión para cualquier viaje. Pues bien, Juan Carlos I, solicita una entrevista con el embajador Iñigo de Palacio para regular su cambio de domicilio, puesto que no reside ya en España, y el embajador le niega la entrevista y le sugiere que envíe una instancia. Espero que don Iñigo de Palacio no declare por su cuenta la guerra a Emiratos Árabes Unidos. ¿Han sido órdenes del ministro de Asuntos Exteriores que tenemos, éste que se queda sin saber qué decir cuando le pregunta por el Rey de Marruecos? En el Ministerio dicen que no, o sea, que el empleado de Adif y Renfe en Emiratos Árabes Únidos, perdón, quiero decir el embajador Iñigo de Palacio es el responsable. No debe saber el pobre que, si hoy es embajador de un país democrático, es gracias, en buena parte, a ese hombre al que se niega a recibir, y le sugiere que mande una instancia a la embajada.