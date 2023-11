Luis Del Val: "Los jueces, si son independientes, van a su paso y no tienen en cuenta intereses políticos"

Un periódico, que se autodenomina independiente, publica un titular en su primera página, donde podemos leer: “Un juez irrumpe en la investidura al imputar por terrorismo a Puigdemont”. La verdad es que el titular me ha sobresaltado, e imaginarme a un juez entrando colérico en una estancia y pegando puñetazos en la mesa, se me hacía raro, y como no me fío de la memoria, he acudido al diccionario de la Academia, y allí he vuelto a leer la definición que creía recordar: irrumpir: “entrar violentamente en un lugar”.

Como he visto un par de veces al juez instructor, Manuel García Castellón, y no me lo imaginaba viajando a Waterloo, entrando como una furia en el hotel del Cobarde Prófugo, o irse a Moncloa a echarle una bronca a Pedro I, El Mentiroso, he procurado recoger más información, y resulta que el juez no se ha apresurado en absoluto, porque ya en el pasado mes de octubre la Audiencia había admitido que los CDR actuaban como terroristas.

Es decir, que si tal como preveía el gobierno en funciones, el acuerdo se cerraba para que la investidura hubiera tenido lugar el seis o el siete, si esas previsiones se hubieran cumplido, también se le hubiera podido acusar de todo lo contrario: de pachorra. Pero los jueces, si son independientes, van a su paso, y ni se aceleran, ni se apresuran, ni tienen en cuenta los intereses políticos, porque entonces serían jueces sectarios, y algunos existen.

El que actuó de una manera sospechosa fue el fiscal jefe, al que le pareció terrorismo lo de los CDR y sus jefes, pero al ver que se encallaba el pacto con el cobarde Prófugo, cambio rápidamente de opinión.

Pedro I, El Mentiroso, cuando en un despiste, o un acto de soberbia, le puso claro a un periodista que él era quien nombraba a los fiscales jefes, ensució la dignidad del Cuerpo Fiscal.

Por si fuera poco, y dándole una patada a los disimulos, puso de fiscal-jefe a una mujer que era ministra de su Gobierno. Y al actual lo nombró a propuesta de su ministra, cuando dejó el cargo. Es decir, que o bien don Jesús Alonso, Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, es un sectario que cambia de opinión según los intereses del Gobierno, o sea, un prevaricador, o es tan torpe, tan inepto y tan negligente, que le da el visto bueno a un informe con tan poco rigor, que debe rectificar a las pocas horas. Elijan ustedes o añadan otras hipótesis.

