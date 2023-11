Del Val: "En cualquier país de Europa, el fraude de la tesis de Pedro I el Mentiroso arruinaría su carrera"

Ayer por la tarde, recibí un WhatsApp que decía “Mais que s’esti-il passé en Espagne?” “Pero ¿qué es lo que ha pasado en España?” Me lo enviaba un viejo amigo, ya jubilado, que trabajó muchos años en la agencia France-Presse, y del que hacía mucho tiempo que no tenía noticias. Todo tiene un lado positivo, y ya no te llaman para ver qué trucos existen para entrar en la Alhambra un día determinado, sino que se interesan, porque esto empieza a parecerse a la República Federativa Socialista de Yugoslavia, tras la muerte de Tito. Aplicándolo a España, ya no me queda claro dónde estará Serbia, Croacia, Bosnia, Eslovenia, Albania, Macedonia y Montenegro, pero llevamos camino.

Tengo claro lo de Cataluña, País Vasco, Navarra, y Galicia, donde el Bloque Nacionalista Galego firma tratados, como si estuviera gobernando en esa comunidad. Puede que renazca lo de Canarias, y me extraña que, en Andalucía, no haya alguien reivindicando a Mariana de Pineda.

Por cierto, en el Campeonato de Saqueo de España, se está quedando el último de la fila, el PNV, que parece que ni come, ni mea en esta merienda, y que está pensando en las próximas elecciones, no sea que Herri Batasuna, el partido liderado por el torturador en excedencia, le coma su parte de la merienda. Por cierto, ha aparecido Quim Torra, que fue president, antes que el cobarde Prófugo, y ha dicho que la frontera de Cataluña por el Oeste debe llegar hasta las orillas del Río Cinca.

O sea, reclama una parte de la provincia de Huesca, y ya veo a los de Fraga y Monzón, pidiendo profesores de catalán, no sea que se queden los últimos. En cualquier país de Europa, el fraude de la tesis doctoral del que llegaría a ser Pedro I, El Mentiroso, habría arruinado su carrera política. Pero no fue así, y vamos camino de organizar unos Balcanes al sur de los Pirineos. No esperen ayuda. La UE, ni siquiera, se inquietó cuando los separatistas se pusieron en contacto con el Putin que anhela con invadir y destruir Europa. Tampoco intervinieron en los Balcanes. Y, si quieren consolarse, el gran chulo, defraudador, machista e intento de un golpe civil, Donald Trump, va primero en las encuestas. “Mais que s’esti-il passé en Espagne”. Pues que, al final, cada sociedad tiene el gobierno que se merece. ¿Verdad, Patxi?