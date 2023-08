Carlos Herrera: “Lo lógico es que Puigdemont prefiera a Sánchez antes que a los que prometen cumplir la ley"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Cómo llevan el día de hoy, el día de hoy es interesante para el colectivo, para lo particular, para lo político, para lo social, para lo económico... para para todo. Porque hoy jueves 17 de agosto empieza a aclararse un poco esa diabólica aritmética parlamentaria que nos dejó el 23 de julio .

¿Qué hay en el fondo del guirigay de hoy? Hoy hay un guirigay, ¿qué va a pasar a última hora? Qué va a decidir este elemento antisistema, este delincuente fugado como esCarlos Puigdemont, prófugo de la Justicia que tiene que decidir a última hora si concede su favor a Pedro Sánchez aparte de a cambio de que Pedro Sánchez, por escrito, negro sobre blanco le responda a la reclamaciones que el propio Puigdemont ha dejado muy claras desde el principio.

Amnistía y derecho a decidir autodeterminación, llámenle ustedes como quieran, porque al fin y acabes lo mismo. ¿Qué hay en el fondo del guirigay de hoy? En el fondo del guirigay de hoy se atisba el mecanismo de desguace de la España que conocemos.

Lo cual para algunos será muy bueno y para otros no tanto, pero no conviene que nos engañemos negando evidencias. Institucionalizar la desigualdad, hacer todo lo que no permite la Constitución. Para gobernar, no es imprescindible, pero es muy importante tener el control de la mesa y ahora mismo Sánchez llega sin los votos o con los votos sin atar, y a cambio ¿qué es capaz de dar Sánchez?

Conocemos a Sánchez, Sánchez será capaz de dar todo lo que a él le convenga, aunque tenga que ser a martillazos en la propia Constitución, y para eso tiene ya a Cándido Conde Pumpido haciendo su trabajo, con tal de que él siga siendo el presidente de un gobierno, por cierto, con una estabilidad que ya veremos lo que le dura.

Puigdemont votará a favor, seguramente, de Francina Armengolcomo presidenta del Congreso, tercera autoridad de la Nación, a un desastre de presidenta autonómica sin información jurídica; solamente porque habla catalán; y porque casi ponen peligro el número de médicos en Baleares porque les exigía tratar en catalán a todos los enfermos.

¿Cuántas cesiones serán necesarias para que además de votar a favor de Armengol, Puigdemont cumpla el resto del cometido? Pues seguramente tantas como sean necesarias, seguirá presionando al Rey, Sánchez engañará al que pueda y escucharemos toda suerte de gilipolleces en los juramentos de algunos de los diputados que jurarán por Snoopy o por quienes consideren necesario.

Es decir, para que Sánchez sea presidente tiene que hacerse con el control de la Mesa de la Cámara y para eso necesita el voto de Puigdemont al cual le tiene que garantizar lo que le exige.

Conseguir la investidura como presidente en los próximos días y luego sobrevivir como gobierno, bajo el continuo chantaje del separatismo, que le podría dejar caer en cualquier momento si no cumple las promesas. ¿Qué gobierno aguanta así?

Decíamos antes de las elecciones del 23 de julio que solamente habría una venganza justiciera en el caso de que Sánchez ganara las elecciones, que no las ha ganado por cierto (pero para entendernos), y es que tuviera y tenga que administrar su propia herencia. Va a tener que administrar una herencia endiablada, en el caso de conseguirlo.





¿Cómo lo tiene el PP?





Y usted me dirá pero, ¿está todo perdido en el caso del Partido Popular? Pues lo tiene muy difícil, muy difícil. El PP mantiene la esperanza hasta última hora porque no se puede descartar que Puigdemont juegue al bloqueo político, aunque lo lógico es que prefiera a Sánchez antes que a los que prometen cumplir la ley y meterle en la cárcel.

Sabe que lo único que le puede solucionar medianamente lo suyo personal, su papeleta personal, y desde luego lavarle la cara con la concesión, aunque solo sea nominal, y poéticamente de algunas de sus reivindicaciones es Sánchez.

Y lo tiene mal también el PP porque Coalición Canaria y el PNV han alimentado hasta última hora la posibilidad de apoyar la fórmula del PP para que el Congreso lo presida Cuca Gamarra. Pero, ¿quién se fía del PNV, que es un partido extorsionador? ¿Quién se fía de Coalición Canaria y su nueva representante que no es precisamente Ana Oramas?

Aquí no se puede descartar nada, ni siquiera una repetición electoral. Que miren, habida cuenta de lo que podría dejar el gobierno que podría dejar, el guirigay que podría transformar España en una cosa que no se sabe lo que es, casi es mejor una repetición electoral.

Eso o un gobierno destructivo como lo llamó ayer Feijóo, que desde luego iniciaría la reforma del modelo de Estado, eso no tengan ustedes ninguna duda, ninguna duda.