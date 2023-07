Luis del Val habla claro sobre la polémica de los peajes en las autovías: "Pedro Sánchez volvió a mentir"

Luis del Val pone el foco de 'La Imagen del Día' de 'Herrera en COPE' en la polémica de los peajes que van a entrar en vigor a partir de 2024 y que el Gobierno había negado en un primer momento.

Me imagino que más de una vez, cualquiera de ustedes, en una excursión campestre, al observar cómo una hormiga se comienza a pasear por la tortilla que usted se va a comer, le pega un golpe de dedo a la hormiga, y la envía a hacer puñetas, sin que se le pase por la cabeza si el himenóptero habrá resultado herido, se habrá hecho pupa, o qué dirá el jefe del hormiguero, cuando llegue la noche y no haya vuelto.

Y de semejante manera reaccionamos con la mosca que quiere posarse en la ensalada, y no creo que nadie piense, cuando le da el servilletazo a la mosca, en que la mosca a lo mejor tiene padre y madre.

Estas fueron mis reflexiones, ayer, no porque me haya puesto a ver los documentales de la Dos, sino al observar el desparpajo con el que Pedro I, El Mentiroso, mintió, cuando le dijo a Feijóo que era mentira que fuera a imponerse peaje en las autovías, y volvió a mentir cuando el Director General de Tráfico declaró que, en efecto, en 2024, habrá que pagar por circular con vehículos por las autopistas.

El señor Navarro ya sabía que no se iba a comer los turrones de 2023 siendo Director General de Tráfico, pero su sinceridad no viene provocada por ello, sino porque no todos los ministros y altos cargos que forman parte del Gobierno de Pedro I, El Mentiroso, tienen el mismo concepto de la verdad que el que tenemos sobre el sufrimiento de las hormigas.

El Gran Indiferente a la Verdad firma un documento, en el que se compromete a que habrá que pagar peaje en las autovías españolas, a partir de 2024. Lo envía a Bruselas. Le preguntan sobre el asunto y lo niega. Lo desvela el Director General de Tráfico y le obliga a retractarse.

Por cierto, me parece humillante que haya obedecido la rastrera orden. Para este personaje singular, la verdad -y los dañados por la mentira- somos hormigas, y nos trata con la misma indiferencia y falta de compasión con la que las tratamos nosotros cuando invaden nuestra tortilla.

A él, como a nosotros, no le interesa la suerte de las hormigas, sino el estado de su tortilla. Y desistan de explicarle que las hormigas y los ciudadanos son diferentes, porque no lo entendería. Lo único que puede llegar a entender es que los ciudadanos votamos y las hormigas no.

Las fotografías de la semana de Luis del Val

El aviso de Luis del Val ante el 23J: "Se pueden quedar sin votar cientos de miles de ciudadanos"

Luis del Val ironiza sobre la retirada de la Medalla al Mérito en el Trabajo de Franco: "¡Por fin!"

Luis Del Val reflexiona sobre el debate entre Sánchez y Feijóo: "Lo escuché y no terminaba de creérmelo"