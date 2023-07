El aviso de Luis del Val ante el 23J: "Se pueden quedar sin votar cientos de miles de ciudadanos"

Luis del Val pone el foco de 'La Imagen del Día' de 'Herrera en COPE' en las próximas elecciones. Concretamente analiza las cuestiones que verdaderamente preocupan a los españoles. Una de las cuestiones sobre las que incide es el voto por correo. La empresa estatal que lo gestionará tiene un gran déficit que presumiblemente pagaremos entre todos los españoles.

No recuerdo quién dijo que le gustaría vivir en un país políticamente aburrido, como Suiza. Desde luego, no es nuestro caso. Gobernar -un país, una urbanización, nuestra propia casa- no es otra cosa que administrar. Pero aquí no se admite algo tan racional, y se llena siempre de conceptos épicos e ideológicos.

En el fondo, lo que deseamos la mayoría de las personas es que los autobuses y los trenes lleguen a su hora, que la escalera se le adjudique al mejor y más barato, etcétera.

Pero llega la hora de la verdad, y nos cuentan lo progresistas que nos vamos a volver, y Correos se le encarga a un amigo de Pedro I, El Mentiroso, y es difícil votar por correo, y, encima, la empresa estatal tiene un déficit de 1.000 millones a de euros, que tendremos que pagar a escote entre todos los españoles.

Salimos a 21 euros por ciudadano, incluidos bebés y ancianos. No está mal. Lo que está bien es preocuparse por la ecología y los animalismos, pero este Gobierno, sólo en el último año ha clausurado más de un centenar de embalses y azudes, en el peor año de la sequía, y siguen perseverando en el error, queriendo imponer a los arruinados agricultores y ganaderos nuevas normas, estupendas paran que tenga un habitat aceptable el halcón peregrino y la abubilla, pero que puede despoblar todavía más la España rural.

Nadie le quiere hacer pupa al escarabajo de la patata, que hasta tendrá su familia, pero gracias a un tal Cristóbal Colón, que trajo el tubérculo de América, se terminaron las hambrunas en Europa, y puestos a elegir, entre mi tío Manolo, que las cultivaba, cerca de un azud del Jalón, y el escarabajo de la patata, apostaría siempre por mi tío, incluso por cualquier ser humano.

Comprendo que Teresa Ribera sería mucho más feliz si no hubiéramos acabado con los dinosaurios, pero si los dinosaurios estuvieran por aquí, doña Teresa no habría llegado a ministra, porque no habría nacido, ni ella, ni ninguno de nosotros.

Administrar no es siquiera dar la vida por la patria, sino ser prudente con los impuestos y pensar en el interés general, antes que en colocar a nuestros amigos, y buscarle un empleo a nuestra esposa.

Salimos a 21 euros. Si en casa son tres, les corresponde 63 euros para reflotar Correos. Y lo malo es que se pueden quedar sin votar cientos de miles de ciudadanos. Pagar y no tener servicio.

