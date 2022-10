Luis del Val: “La gran preocupación de España era que Franco tenía la Medalla al Mérito en el Trabajo”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" la última acción llevada a cabo por la ministra Yolanda Díaz al retirar, entre lágrimas, la Medalla al Mérito en el Trabajo a Franco:

Ha dictaminado Pedro Sánchez que se han roto las negociaciones sobre el Poder Judicial, porque a Feijóo: “Le han temblado las piernas”. No lo sé, porque no lo veo, pero si lo tuviera cerca, la verdad es que no suelo mirar las piernas de los chicos. De lo que estoy convencido es de que a Pedro Sánchez no le tiemblan las piernas, sobre todo desde la moción de censura, porque, cuando pasas la mayor parte del tiempo de rodillas, la flexión te impide cualquier temblor. Y Sánchez tiene que ponerse de rodillas delante de Bildu, y mirar para otro lado cuando se hacen homenajes a los asesinos; o también genuflexo para que esos asesinos encarcelados vayan a las cárceles del País Vasco, y, una vez que están allí, ceder la gestión de Prisiones, una competencia estatal, al gobierno autonómico, que, enseguida, comienza a dar permisos para que los asesinos se paseen por su pueblo. Incluso obligó a los socialistas que están en la Unión Europea a que votaran en contra de que se investigaran los más de trescientos asesinatos de ETA sin esclarecer. La mayor parte de los diputados europeos votaron a favor, y salió adelante la instancia, pero los socialistas de Pedro Sánchez votaron en contra.

Y, ahora, con los presupuestos, es que se le van a hacer callos en las rodillas, porque tiene que autorizar la selección internacional de pelota Frontón, que ya se jugaba en Perú, en el siglo XVII, o calmar a los secesionistas catalanes, que no les basta con el indulto, y quieren que el delito de sedición sea considerado no un delito, sino una gamberrada. Vamos, dentro de poco, declarar la independencia de una región tendrá menos pena que decirle un piropo en la calle a una desconocida. Pero las cosas van bien. Sube el paro, en un trimestre turístico; las hipotecas de los que las tienen firmadas aumentan intereses, y las de los que las negocian, los bancos se las niegan; suben los morosos, y hay muchas facturas sin pagar, pero la gran preocupación de España era que Franco tenía la Medalla del Trabajo, desde hacía unos setenta años, y Yolanda Díaz se la va a quitar. No se habla de otra cosa en metros y autobuses. Casi me dan ganas de imitar a Sánchez y ponerme de rodillas ante Yolanda. Esto es lo importante, no la hipoteca, el paro, la factura sin cobrar, o los delincuentes en la calle. El Gobierno sabe bien lo que hace.

