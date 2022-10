Luis del Val, a María Jesús Montero: “No ensucie la memoria de los Pactos de la Moncloa”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la equiparación que hace la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de los Pactos de la Moncloa con los acuerdos que Pedro Sánchez lleva a cabo con sus socios de Gobierno para aprobar los presupuestos:

Mire usted, doña María Jesús Montero Cuadrado, cuando se firmaron los Pactos de la Moncloa usted tenía 11 años, en el barrio de Triana le llamaban Marisu, y no pudo enterarse. Después, cuando se lo contaron, lo debieron hacer muy mal, porque usted es muy lista, o bien miente con el mismo desparpajo que su jefe, el rresidente del Gobierno.

Enrique Fuentes Quintana, vicepresidente económico del Gobierno de Adolfo Suárez, catedrático de Economía, advirtió que con una inflación que superaba el 26%, y unos precios del petróleo que subían cada día, el desastre económico acechaba. Y acechaba también el Ejército, que no tenía nada que ver con el de ahora, y promovió cuatro intentos de golpe de Estado, cuatro, aunque usted, a lo mejor, sólo se enteró de lo del 23 de febrero.

En el Partido Comunista de España había otro catedrático de Economía, Ramón Tamames, cuyo libro, “Estructura Económica de España” ha servido para formar a tres generaciones de estudiantes. Y, entre los dos, vieron que aquello necesitaba un plan de Estabilización. O sea, el sacrificio de la clase obrera y la clase media. Tamames convenció a Carrillo, Carrillo convenció a Comisiones Obreras, y, en el último minuto, se subió el PSOE al autobús. Y firmaron los catalanes y los vascos, que entonces sólo mostraban su cara más amable, y no habían intentado ningún golpe de Estado. Comparar ese acuerdo con el que su señorito ha llevado a cabo con sus socios de Gobierno es un disparate. Porque algunos de sus socios, no hace tanto, ejercían de secuestradores en una banda de asesinos, o señalaban donde iba a comer un hombre honrado para que lo mataran, y otros, hace bien poco, perpetraron un intento de golpe de Estado para romper España, y les chantajean para que ustedes permitan que los catalanes que viven en Cataluña y no sean secesionistas puedan ser perseguidos, y les impidan que sus hijos estudien en la segunda lengua más hablada de Occidente. Esos presupuestos no son para salvar a España, sino para permanecer en el Gobierno. No ensucie la memoria de los Pactos de la Moncloa. Se lo dice alguien que, en 1977, ponía su culo en un escaño de ese Congreso, en el que ahora pone usted el suyo.

