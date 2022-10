Luis del Val: “Después de cuatro años, doña Begoña vuelve a provocar que surjan comentarios inadecuados”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el viaje de Pedro Sánchez a Kenia y Sudáfrica con la compañía de su mujer, Begoña Gómez:

Creo que, con unos pocos días de antelación, se ha comunicado a Kenia y Sudáfrica, que la esposa del presidente del Gobierno iba a formar parte de una comitiva, en la que participan bastantes empresarios. Nada que objetar, excepto que las suspicacias pueden surgir, y que no surgirían si el viaje fuera a países de Asia o de América. ¿Por qué? Porque hasta hace 16 semanas, y durante cuatro años, doña Begoña fue directora del departamento Centro de África, dependiente del Instituto de Empresa. No tengo nada en contra de que las esposas y los esposos de los presidentes de Gobierno mantengan alguna actividad más allá de las protocolarias que les salpican por la actividad de sus cónyuges, pero el fichaje de doña Begoña se produjo al poco de que su marido fuera nombrado presidente del Gobierno. Si el contrato de trabajo se hubiera firmado antes, las suspicacias no hubieran surgido, pero hay gente muy mal pensada, que llegó a creer, no en la valía profesional de la contratada, sino en la influencia que podría ejercer su esposo. Yo, particularmente, lo rechazo, pero el descuido ético y estético fue notorio, y muy comentado en los medios.

Ahora, después de cuatro años, ya no está vinculada al Centro de África, pero que doña Begoña, que no acostumbra a acompañar al presidente en sus numerosos viajes al exterior, haya decidido ir a África, vuelve a provocar que surjan comentarios inadecuados. No sé, es como si doña Begoña hubiera trabajado en una industria de baterías para coches eléctricos, lo hubiera dejados hace unas semanas, y hubiera acompañado a su marido a la visita oficial que llevó a cabo a la factoría de Volkswagen.

Nunca he pensado que el Instituto de Empresa contratara a la esposa del presidente por su estado conyugal, y no por sus méritos, pero como hay casos de ministras que son ministras por su estado conyugal, y no por sus méritos, doña Begoña, que seguro que le sobran méritos profesionales, debería no ser tan descuidada en las apariencias y, si no tiene intereses sobre posibles negocios, escaparse a la hermosa Sudáfrica durante unas merecidas vacaciones. Ya nos viene desde Roma que la mujer del César no solo debe ser honesta, sino parecerlo.





