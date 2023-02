Luis del Val: "No se fíen del silencio de los españoles, luego votarán para que las zafias cambien las cosas"

Mal deben estar las cosas, cuando ayer se declaró oficialmente la guerra fría entre el Este y el Oeste, y nosotros andamos hablando de una grosera y maleducada secesionista, y pido perdón porque hablar de maleducada secesionista es una redundancia. A esta grosera la invitas a cenar y es posible que te empiece a cambiar los muebles de sitio, o los cuadros, de la misma manera que traslada la bandera de España. La promocionó y la apoyó el cobarde prófugo que huyó, tras engañar a sus compañeros de fechorías y decirles que se vería, al día siguiente, en el despacho. Tras tranquilizarles, minutos después se metía en el maletero de un coche, como un conejo, el conejo Puigdemont.

Esta grosera, de cuyo nombre no quiero acordarme, ha dicho que España es estercolero de corruptos y fascistas. Vale tía. No, como el secesionismo catalán, que allí no roba nadie, ni malversa, ni lleva dinero a Andorra y otros paraísos fiscales, y los clubs de fútbol son un ejemplo de trasparencia y juego limpio. Si alguien tiene tiempo, que le expliquen a esta grosera que, un año antes de nacer ella, unos fascistas -estos de verdad- asaltaron el Congreso donde ella ahora ocupa un escaño, y menos mal que había un hombre, que apareció en la pantalla de los televisores, con una bandera de España detrás, y, como dicen los progresistas, “llegó el Comandante y mandó parar”. Y paró, y por eso eso ella puede cometer groserías, porque si ese hombre, Juan Carlos I, no hubiera mandado parar, la grosera no estaría en el Congreso, apartando banderas y dando muestras de vulgaridad gamberra. Y traigo a colación el hecho, porque precisamente mañana se cumplen 42 años del suceso. Mal, muy mal deben estar las cosas en España, cuando las zafias, como este ejemplar, muestran su chabacanería con toda libertad, sin que el partido del Gobierno ponga reparos, y ese mismo Gobierno impida que Juan Carlos I pueda tener su domicilio España. Por cierto, su hijo, también mandó parar, cuando los zafios creyeron que España les permitiría un golpe de Estado. No se fíen del silencio de la mayoría de los españoles. Ni están dormidos, ni mal informados. Pero, cuando sea el caso, llenarán las urnas de votos para que las zafias cambien los muebles en su casa, no en la Casa de Todos.