Luis del Val: “Félix Bolaños fue un estudiante tan brillante que se le quedó cara de empollón”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en las palabras delos ministros y cómo Pedro Sánchez las rebate haciendo lo contrario de lo que dicen:

Félix Bolaños fue un estudiante tan brillante, al que se le quedó esa cara de empollón. Es verdad que, a veces, puede recordar al repelente niño Vicente, personaje creado por Rafael Azcona -ese riojano universal que nos enseñó las excelencias del humor- pero a don Félix Bolaños la sombra de su señorito le va mermando brillantez, a pesar de sus estudios y conocimientos. Sus conocimientos son tantos que llegan hasta la Medicina, y sabe que el sudor frío lo puede causar una situación angustiosa, y que el organismo se protege con ello. Como experto en hipoglucemias, ansiedad e hipoxias, intuyó los sudores fríos que estarían atacando a Núñez Feijóo, al enterarse de que Pedro I, El Mentiroso, aceptaba el debate en el Senado. Y me imagino que el propio ministro de la Presidencia, diagnosticador de sudores fríos, debió sufrir alifafe semejante cuando, unas pocas horas después de denigrar la propuesta de Feijóo de rebajar al 5% el IVA del gas, por torpe, contraproducente y fruto de la ignorancia, escuchó a su señorito que la propuesta la hacía suya y la iba a aplicar. Ni torpe, ni contraproducente, ni fruto de la ignorancia, porque si la medida la decide el señorito es sabia, oportuna y acertada.

Le debió suceder lo mismo a la portavoz, esa chica que siempre que aparece, en lugar de anunciar lo que ha pasado en el Consejo de Ministros, parece que nos va comunicar que se va, feliz, al cumpleaños de una amiga, me refiero a la siempre risueña doña Isabel Rodríguez, que podría trabajar en cualquier empresa, excepto en pompas fúnebres. El desprecio con que Pedro I, El Mentiroso, trata al parvulario que se sienta en los pupitres del Consejo de Ministro es coherente con su estilo, y sabe que se le obedecerá, porque los sumisos no son tontos y conocen que, después de Sánchez, diluvio va a dejar al PSOE como un barrizal, y ellos no van a quedarse, porque dentro de nada, en el PSOE que venga, haber sido ministro con Sánchez será el equivalente a haber sido colaborador de Griñán. Afortunadamente el sudor frío, que parece que no le afectó a don Alberto Núñez Feijóo, es de fácil recuperación en cuanto la sangre vuelve a recibir oxígeno. Y estamos a primeros de mes, y también han cobrado los ministros. Y eso oxigena, aunque no tengas que pagar la calefacción del ministerio.

LAS FOTOGRAFÍAS DE LA SEMANA DE LUIS DEL VAL

