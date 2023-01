Luis del Val: “No faltaré a la manifestación de mañana”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la manifestación que hay convocada para este sábado en Madrid en defensa de la Constitución:

No soy de ir mucho a las manifestaciones, pero hay tres factores que me animan a ir a la manifestación de mañana, en Cibeles. La primera es que no la convocan partidos políticos, ni sindicatos. La segunda, es la indignación que me entró cuando la delegada del Gobierno en Madrid prohibió que la manifestación se celebrara en Colón, mintiendo con la misma solemnidad con la que miente el presidente del Gobierno, diciendo que ya habían solicitado ese lugar otras personas. Mentira. Y ya, la tercera, cuando Pedro I, El Mentiroso, ayer, tras la cumbre hispanofrancesa, y la habitual exhibición de grosería normalizada de los secesionistas, acusó a la manifestación de mañana como de personas que iban en contra de la Constitución.

O sea, que asociaciones donde se encuentra la indomable Rosa Díez -que se marchó del PSOE por su rabiosa independencia- o Cayetana Álvarez de Toledo, maltratada en el PP, o Nicolás Redondo Terreros, que no milita en ningún partido, resulta que son anticonstitucionalistas. Y asociaciones de los arrinconados catalanes que no son secesionistas, y se gastan su dinero en los tribunales para que sus hijos puedan hablar español en la escuela -con la misma normalidad con la que los escoceses hablan inglés en Estrasburgo y los flamencos hablan francés en Bélgica- van contra la Constitución. O sea, que los que nos jugábamos destierro y multas en la Dictadura, por escribir en los periódicos lo que no le gustaba al Dictador, cuando Pedro I, El Mentiroso, no había nacido. Los que formamos parte del inmenso grupo de españoles, que dejaron de mirar al pasado y nos pusimos a mirar el futuro de nuestros hijos, cuando Pedro I, El Mentiroso, tenía seis años, somos anticonstitucionalistas. Y Él, el que humilla a la Guardia Civil, y la despacha de Navarra, cuando se jugaron la vida porque no mataran a los navarros; el que no pacifica Cataluña, sino que nos discrimina a millones de españoles, a los que nos reserva impuestos excesivos, y se vuelca en subvenciones a los rebeldes. El que mira su sillón, sostenido sobre los hombros de amigos de terroristas, y comunistas que quieren asaltar, no la Moncloa, en la que ya están, sino el Palacio de la Zarzuela, ese me acusa a mí de facha. Pues Gracias. No faltaré a la manifestación de mañana.

