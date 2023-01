Del Val: “Belarra tiene experiencia en hacer declaraciones semejantes a las que haría una verdulera del XIX"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la manipulación que la ministra Ione Belarra hizo en redes sociales de la portada de ABC en contra del PP:

Supongan que caigo en la tentación de meterme a canalla manipulador, y cojo una fotografía de la ministra Ione Belarra, y la junto con otra de doña María Teresa Fernández, y me pongo a escribir sobre lo feo que es que una teniente de alcalde malverse dinero público y lo emplee para hacer obras en su vivienda. Y, a continuación, insinúo que los de Podemos son todos iguales. Pues si llegara a cometer esa canallada, doña Ione Belarra tendría todo el derecho a denunciarme ante los tribunales por calumnias, y estoy seguro que sería condenado a pagar una fuerte multa. No hago semejantes acciones deplorables por librarme de la multa, sino porque

. Quien sí ha hecho algo semejante ha sido la ministra doña Ione Belarra, que ha tomado la portada de ayer de ABC, donde aparecía Álvarez Cascos, investigado por un caso de posible corrupción, y la ha juntado con la de Alberto Núñez Feijóo, escribiendo al pie: “Para esto quiere gobernar el PP”. Es como si alguien, hubiera tomado una fotografía de José Oliver, dirigente de Podemos en Baleares, y condenado por tráfico de drogas, la pusiéramos al lado la imagen de doña Ione Belarra, y comentáramos que para esto quiere gobernar Podemos.

Claro que doña Ione Belarra tiene experiencia en hacer declaraciones, semejantes a las que haría una verdulera menestral del siglo XIX, en una mañana de sofocos, y no tuvo empacho en informar y avisar que “el PP es un cártel de corruptos”. Todos, claro. Hasta los hijos de los del cártel. En cualquier país de la Unión Europea esa acción canalla la obligaría a dimitir, pero el gobierno de España es diferente. Los prudentes somos los gobernados, que ni siquiera hemos dicho que la pareja de doña Ione Belarra haya sido empleado como asesor, y eso sea nepotismo. Será por los méritos del señor García, y una demostración de que la familia que trabaja unida, estrecha sus lazos. Además, la ministra y su pareja siempre se han mostrado preocupados por los problemas de la gente, y tener dos sueldos les permite concentrarse en trabajar con el esfuerzo que les caracteriza en esos nobles objetivos. Lo que me extraña es que haya que insultar, mentir y manipular sobre otro partido para que la gente llegue a fin de mes.





