Luis del Val: “188 violadores ya están por la calle y ninguno de ellos ha enviado un ramo de flores a Montero"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la ley del ‘solo sí es sí’ y los beneficiados:





Audio









Me produce cierta extrañeza que la ministra de Igualdad, no haya recibido ni un ramo de flores, por parte de alguno de los casi 200 delincuentes, que ya han salido a la calle o están a punto de salir, gracias a la misericordiosa ley de la ministra, que les rebaja las penas a violadores, abusadores y demás componentes del mariachi. Más aún, uno de los desagradecidos les ha dicho a sus hijos que, en cuanto salga de la cárcel -y va a ser pronto- les va a dejar huérfanos de madre, porque la va a matar. Luego dirán que la ley es mala, cuando se nota que está produciendo una mayor comunicación entre la familia… Hombre, que te diga tu padre que va a matar a tu madre, no es nada positivo, ahora comunicación nadie dirá que no existe.

También es rápido en comunicarse el ministerio de abortos, o como se llame, que ante una ampliación informativa, por parte de la autonomía de Castilla y León, ha reaccionado con una celeridad, que parece que el ministerio de abortos que tenemos sueña con que una pareja de la Guardia Civil, acompañe a las mujeres a abortar, incomunicadas, y sin hablar con su padre, sobre todo si son menores, no sea que el padre las vaya a confundir. He leído una estadística en la que me se informa que casi 800 mujeres españolas han abortado más de seis veces. Hombre, algo de información debe existir cuando hay mujeres que se creen que ir a abortar es acudir al dentista a que te haga una limpieza de boca. Hasta en los medicamentos más inocuos, hay una información sobre efectos secundarios, obligatorio en toda la Unión Europea, y no creo que el ministerio de Abortos de España incumpla una norma europea, porque en un aborto pueden ocurrir derivadas mucho más graves que la ingesta de un antitusivo que quita la tos. Dadas las zafias maneras de este ministerio de abortos, o como se llame, parece que en lugar de facilitar a las mujeres esa difícil decisión, podría interpretarse que su objetivo es que el aborto sea obligatorio. Libertad, sí, pero para todos: también para los médicos. Y, si en los hospitales, entre los médicos, al o a la que practica muchos abortos, se le llama “el abortero” o “la abortera”, con escasa admiración, a ver si van a poner inspectores para castigar a los médicos, como les castigan en Baleares o en Cataluña, por no hablar catalán, ni siquiera con los moribundos.

Y, por cierto, registrarse por ser objetor de la eutanasia o del aborto, es un ataque a la privacidad. ¿Los ministros favorables a la eutanasia o el aborto se tienen que inscribir en algún Registro? ¿No somos todos iguales ante la Ley? Resulta que yo me puedo sentir hombre, mujer, trans o mediopensionista, y tengo derecho a que se me respete, sin registrarme en ninguna parte y, en cambio, el médico, debe desnudar su conciencia y no tienen derecho a la privacidad. Lo harán por su bien. También por su bien 188 violadores ya están por la calle. Y ninguno de ellos ha enviado un ramo de flores para agradecerle a la ministra el detalle. Tan bondadosa como incomprendida.