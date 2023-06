Luis del Val: “De Extremadura no voy a hablar, porque las trifulcas entre cuñados son muy aburridas”

Luis del Val pone el foco de 'La Imagen del Día' de 'Herrera en COPE' en las relaciones PP-Vox tras el 28M con Extremadura como referente y ejemplo de cara a las elecciones del 23J:

Dicen los gastrónomos políticos que, en el restaurante de Vox, mandan ahora los cocineros partidarios de la comida rústica y tradicional -callos a la madrileña, morcilla de Burgos, cordero asado…- platos contundentes, con una carta que, como ahora alguien se acerque a pedir una vichyssoise, creo que no le dejan ni sentarse.

Bueno, están en su derecho de confeccionar el menú que crean mejor para sus clientes, y que es en el que siempre les ha dichoPedro Sánchez que deberían especializarse, mientras el PPsigue sin definirse demasiado y pretende trabajar lo mismo el picado de chorizo leonés -que parece más de Vox- que las tortitas de nata para señoras sin problemas, que meriendan a las seis de la tarde.

Y de Extremadura no voy a hablar, porque las trifulcas entre cuñados son muy aburridas, aunque los intérpretes se crean que están protagonizando los episodios nacionales, reescritos por Galdós resucitado.

Y mientras, en Cataluña





Los que parecen tenerlo claro son los grupos catalanes, que se han sumado al comunismo vintage con fondo de armario de Yolanda Díaz. Las mareas y los mareos, que se han sumado a Sumar, ya se han apresurado a informar que vienen a restar: a restar a Cataluña del resto de España, a través del referéndum.

O sea, la calçotada egoísta sólo para catalano-parlantes y los demás que se sometan, o emigren, o soporten la persecución, como le ha pasado al profesor de Historia, Francisco Oya, perseguido, expulsado, acosado, como explica hoy, en ABC, el reportaje de Esther Armora.

La Justicia le ha dado la razón, pero con las sentencias de la Justicia, sabes lo que hace el secesionista y, si no, te doy una pista. Ante este panorama, me pregunto qué opinará un ciudadano, como este profesor de Historia, que ha aguantado la complicidad de los compañeros cobardes, que le habrán dado la espalda para no comprometerse, la comprobación de que quien le estrechaba la mano era un delator, el escrache de los alumnos manipulados, el infierno de luchar en soledad contra el totalitarismo secesionista.

Y día, tras día, durante más de tres años. Ninguna de estas gallinas que tanto gallean habrían soportado esa persecución social y profesional, esa dieta a pan y agua. Mi felicitación al profesor de Historia, que ha demostrado estar muy por encima de estos cocineros políticos, que discuten en lugar cocinar.







El análisis, en clave nacional, de lo que ocurre en Extremadura





Hablaba esta semana Sergio Barbosa en su ´monólogo en 'Herrera en COPE' de lo que está pasando en Extremadura entre PP y Vox y de la clave que tenemos que tener en cuenta de estas negociaciones: “nada de lo que se está negociando en Extremadura se escapa de la lógica de las lecciones generales”.